Příběhový trailer pro Far Cry 6 jede v enginu a záběry akce nešetří

26. 8. 2021 9:53 | Novinky | autor: Adam Homola

Od vydání dalšího plnotučného Far Cry nás dělí už jen něco málo přes měsíc. Hra vychází 7. října vyjma Switche na všechny myslitelné platformy a taky na ní dělají skoro všechna myslitelná studia Ubisoftu. Očekávat tak můžeme mnohé, nicméně aktuální trailer se nechlubí masivní rozlohou, hromadou systémů ani produkčními hodnotami.

Nová ukázka je naopak vcelku komorní a jejím středobodem je příběh. Což už tu sice jednou bylo, nicméně tehdy to bylo renderované. Tentokrát vidíme všechno v herním enginu a Ubisoft se do scén s charismatickým záporákem Antónem Castillem (Giancarlo Esposito) nebojí prostříhávat i záběry typické pro Far Cry, tentokrát s ženskou verzí hlavní postavy.

Nezbývá než doufat, že Antón bude lepší záporák než Joseph z pětky, a vůbec že bude příběh Far Cry 6 na výrazně vyšší úrovni. Pětka byla sice zábavná, ale ocenění za scénář by minimálně za nás rozhodně nezískala. Laťka je tak nízko, že ji Antón snad ladně přeskočí a nezakopne.

Far Cry 6 vyjde 7. října, a to na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a díky vydání na Stadii si ho budete moct zahrát i na mobilních telefonech.