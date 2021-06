Kolik studií je potřeba na vývoj jednoho Far Cry 6? Deset je málo…

Není žádným tajemstvím, že hry jsou čím dál tím větší, složitější, technicky náročnější, a vyžadují tím pádem čím dál tím víc úsilí, aby je jejich tvůrci během několika let dotáhli do konce. Řeč je samozřejmě o těch největších a nejočekávanějších titulech, mezi které se řadí i Far Cry 6. Ubisoft nyní prozradil, kolik studií může zaměstnat jediná hra.

Na Far Cry 6 dělá primárně pobočka Ubisoft Toronto, ale ruku k dílu nespecifikovanou měrou přiložilo dalších 11 (!) poboček z celého světa od té sídlící v Berlíně přes francouzský Montpellier, Québec, Bukurešť, Oděsu až po Šanghaj či indický Púne.

Doufejme tedy, že nám spolupráce tolika studií naservíruje pořádně vytříbený zážitek. Far Cry 6 vyjde 7. října na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X/S.

