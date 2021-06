Jak diktátoři loví ryby? Far Cry 6 vám na to odpoví – a zahrajete si v něm za blázny

12. 6. 2021 22:22 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Přiznám se, že po otřesné zkušenosti, kterou byl příběh Far Cry 5, nevyhlížím narativní složku chystaného šestého dílu zrovna s nadějí. Přesto nelze než uznat, že Giancarlo Esposito má v roli Antona Castilla charismatu na rozdávání – a právě jím ztvárněný diktátor státu Yara se ocitá v hlavní roli nového videa.

Jde zjevně o zobrazení úvodní části příběhu, které má vysvětlit, jak se hlavní hrdin(k)a Dani octne na cestě za pomstou a revolucí. Impuls je to celkem zřejmý – diktátorovi pohůnci, v čele se samotným šéfem, přepadnou loď, na níž Dani s přáteli uniká ze země. Proč? Protože se na ní zároveň nachází jeho nespokojený synáček Diego.

Následuje krásná historka, v níž Castillo popisuje, kterak jeho tatík, taktéž totalitní vládce Yary, lovil ryby. Nachytal je, pak je pustil, protože si nepotřeboval naplnit žaludek, šlo mu jen o výzvu. A to samé se prý stane s pasažéry lodi: Byli chyceni, budou puštěni.

Dodnes jsem nevěděl, že „pustit“ má v diktátorském slovníku trošku jiný význam, než je jinak běžné – konkrétně „zhasnout světla a všechny do jednoho postřílet“.

zdroj: Ubisoft

To bychom tedy měli motivaci pro Dani(ho). Ale co naše hráčská motivace nasypat Ubisoftu do kapes co nejvíc peněz? O tu by se měl postarat season pass, který sází na to, čím se série Far Cry ráda vychloubá – charismatické záporáky, kteří vás nechají prozkoumat hlubiny šílenství.

Stanete se Vaasem. Stanete se Paganem Minem. Bohužel se stanete i trapným fanatikem Josephem Seedem, na jehož polonahou existenci bych nejradši zapomněl. Jsem ale rozhodně zvědavý, co přesně v Ubisoftu vymysleli za herní obsah a jestli bude mít skutečně co říct o podstatě příčetnosti, nebo zda se jedná spíš o marketingový trik, který má za cíl vytěžit oblíbená jména z minulosti série.

Far Cry 6 vyjde 7. října na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X/S.