Příběhová kampaň Cyberpunku 2077 bude kratší než u Zaklínače 3

21. 9. 2020 11:37 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Po páteční třetí epizodě Night City Wire (náš komentovaný stream si můžete pustit tady) CD Projekt pořádal ještě dodatečnou show, ve které si blíže povídal s tvůrci chystaného Cyberpunku 2077. V rozhovoru se senior quest designérem Patrickem K. Millsem vyšlo najevo, že příběhová linka bude ve hře kratší než v případě Zaklínače 3.

Důvodem je prý fakt, že podle statistik jen malé množství lidí Geraltovo hledání Ciri prožilo až do konce. A to i přesto, že se dostali vlastně celkem daleko. Kratší kampaň by tak snad měla lidi motivovat k jejímu dokončení. Neznamená to ovšem, že by celková hratelná doba Cyberpunku byla nějakým způsobem osekaná. Zkracování se týká pouze hlavního příběhu.

zdroj: Archiv

To, že hráči nedokončují hlavní příběh, je známá klasika. Svůj podíl na tom mají rozhodně i předplatitelské služby, které často vedou k tomu, že si člověk hru nainstaluje, spustí, ale už nedohraje, protože přeskočí na nějakou jinou. Nepomáhá ani množství vedlejších úkolů ve hrách s otevřeným světem, které rozptylují od hlavního děje.

Není moc velké překvapení, že nedávno vydané The Last of Us: Part II se stalo nejvíce dohrávaným titulem pro PlayStation 4. Až 58 % hráčů s Ellie bylo až do konce, což u hry s relativně přímočarým příběhem dává smysl.

Pokud by vás zajímaly statistiky dohrávání napříč některými vybranými tituly, doporučuju příspěvek od uživatele u/GICN na Redditu, který připravil přehlednou tabulku. Ta je sice dva roky stará, ale i tak vám dá zajímavý vhled do některých čísel. Třeba taková série Assassin’s Creed, i přes velmi unavující vedlejší úkoly a rozsáhlý svět, má velmi vysoký procentuální podíl dohrání. Nejde ovšem o oficiální čísla, takže tabulku přeci jen berte s rezervou.