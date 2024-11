Přežijete v zamrzlé tundře? Survival Enshrouded přidává nový biom

7. 11. 2024 13:10 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Výron úspěšných online survivalů ze začátku roku není rovný závod. Zatímco Palworld je s více než 20 miliony prodaných kusů ve své vlastní božské kategorii, ani mezi smrtelníky není úspěch vyrovnaný nebo zaručený. Například Nightingale se potýká s finančními problémy a studio muselo propouštět. Oproti tomu ale takový Enshrouded se třemi miliony hráčů zjevně prosperuje a práce na hře v předběžném přístupu úspěšně pokračují. Hra obdržela zásadní update, který mimo jiné přidává nový biom.

Brány vrcholků Albaneve se otevírají dobrodruhům, na které čeká dosud nejtužší výzva (a mráz). Na severu Embervale, skrz Nomádskou vysočinu a Planoucí pustiny, se tyčí zasněžené vrcholky velehor, které prověří odolnost těch nejdrsnějších hrdinů. Zamrzlá jezera, řeky, hluboký sníh, unikátní horská flóra i fauna nebo termální větry, na kterých se dá cestovat. Albaneve Summits skutečně nejsou pro zelenáče, obzvlášť když mezi rozeklanými vrcholky číhá legendární monstrum.

Kromě mrazivého biomu ale aktualizace Souls of the Frozen Frontier přidává do Enshrouded i mnoho dalšího. Maximální úroveň vzrostla na 35, přídána byla nová úroveň vybavení, unikátní zbroje, kouzla, schopnosti a perky. Do hry se dostává první iterace dynamického počasí, které zásadně změní přežívání v Embervale. To znamená, že si musíte poradit se zimou, sněhem i deštěm.

Svět osídlila spousta nových měsťanů, které po splněních jejich osobních úkolů můžete ubytovat u sebe v osadě a propůjčit jí dojem živoucí vesnice. Tomu pomáhá i systém denního cyklu, který vdechne NPC smysl pro každodenní rituály. A k lidem přibývají i zvířata a dobytek. Neagresivní faunu můžete ochočit a chovat pro cenné suroviny.

Kromě porce obsahu dostal Enshrouded i nové technické vnitřnosti. Renderovací technologie scén by měla být krásnější a lépe pracovat se světlem a kontrasty. Stejně jako dostala nový nátěr barevná paleta, která mezi jednotlivými tóny přechází mnohem plynuleji. Na hru by měl být zkrátka mnohem hezčí pohled. Enshrouded je se Souls of the Frozen Frontier zase o pořádný krok blíž k plnému vydání ve verzi 1.0.