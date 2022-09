Premiéra anime vycházejícího z Nier: Automata už není daleko

27. 9. 2022 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Přestože má skvělá hra Nier: Automata za sebou již páté narozeniny, teprve se pracuje na její adaptaci ve formě anime. Podivuje se tomu i sám tvůrce hry Joko Taro v novém vývojářském deníčku, kde přiznává, že je překvapený prodlevou: Anime obyčejně hry doprovázejí už s jejich vydáním, aby se navýšily prodeje.

Anime podle Nier: Automata bylo oznámené letos v únoru, ale tehdy jsme se o něm mnoho nedozvěděli. Teď už víme, že se bude jmenovat Nier: Automata Ver 1.1a (naštěstí nejde o tak šílený název jako v případě Nier Replicant VER.1.22474487139...) a že první díl bude odvysílaný příští rok v lednu. Neznáme ale přesné datum ani platformu či televizi, kde se na anime podíváme.

Video dále potvrzuje, že se příběh bude točit okolo postav hry, jmenovitě 2B a 9S, které budou dabovat ti samí dabéři – Jui Išikawa a Nacuki Hanae. Oba dabéři se ve videu vyjadřují ke svým postavám a jejich anime proměně.

zdroj: Aniplex

Joko Taro se pak s režisérem anime Rjódžim Masujamou baví o tom, že nedělají úplnou kopii hry (což naznačuje název) a že fanoušci nemusejí mít strach, že by se ke hře nepřihlíželo. Tara ohromilo, jak tvůrci anime přistoupili k výchozímu materiálu a je to prý spíš on, kdo jim do toho kecá a rozbíjí jejich práci, takže pokud bude někdo s anime nespokojený, bude to prý Jokova vina.

Celé video rozhodně stojí za zhlédnutí a díky anglickým titulkům si z něj snad i něco odnesete.