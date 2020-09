Představuje se akrobatická Tawna z Crash Bandicoot 4

10. 9. 2020 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud jste nehráli úplně první díl náročné plošinovkové série Crash Bandicoot, pak je vám postava jménem Tawna cizí. Této slečně nebyl navzdory faktu, že jde o Crashovu přítelkyni, v sérii vymezen větší prostor, což se tvůrci rozhodli změnit s příchodem čtvrtého dílu Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Tawna bude totiž jednou z hratelných postav (vedle Crashe, Coco, Neo Cortexe a Dingodile) a nové záběry z hraní představují, jak se hraní za ni liší od ostatních nezapomenutelných charakterů. Předně je potřeba mít na paměti, že Tawna pochází z jiné dimenze nazvané Tawnaverse, kde je ona hlavní hrdinkou jakéhosi příběhu. Nejde tedy vyloženě o Crashovu dávnou přítelkyni, takže by setkání s ní nemělo být až tak trapné...

Tawna vyniká svou akrobatičností. Jako jediná umí skákat ze stěny na stěnu, a převýšení jí tak nedělá žádný problém. Nezalekne se ani rozsáhlé propasti, kterou hravě překoná s pomocí vystřelovacího háku. Samozřejmě to neznamená, že by úrovně pro ni stvořené byly jednoduší, možná právě naopak. Například při jízdě na laně se můžete při vyhýbání všem překážkám pořádně zapotit.

Video dále ukazuje, jak si tvůrci pohráli s různými dimenzemi. Jednou hopsáte v závratných výškách mezi futuristickými mrakodrapy, abyste se následně ocitli ve stejné úrovni, která je ale situovaná pod vodou a vše je v ní o něco pomalejší. Vývojáři vám tímto krokem chtějí hru ještě o něco ztížit, protože se nebudete moct plně spolehnout na svalovou paměť ovládání.

Další dimenze vás vezme mezi piráty, a zatímco v „našem“ světě vypadá docela normálně, v jiném světě ji někdo zapomněl opatřit texturami. Takže jakákoliv vaše akce v daném světě mu navrací barevnost a nejde si při tom nevzpomenout na Splatoon.

zdroj: Sony

I když jde především o představovačku Tawny, dostane se v závěru i na Crashe, který umí zpomalovat čas a pohrát si s gravitací. Zároveň si můžete prohlédnout různé oblečky hrdinů, které si ale za mikrotransakce nekoupíte. Musíte si na ně našetřit hezky postaru hraním.

Crash Bandicoot 4: It's About Time vyjde na PlayStationu 4 a Xboxu One 2. října, ale pokud se vám nechce čekat, můžete se dostat k demoverzi, která bude dostupná od 16. září pro všechny předobjednávky z eshopu PlayStationu. V demu nahlédnete do několika úrovní v polovině hry a vyzkoušíte si postavu doktora Neo Cortexe.