Práce na druhé části remaku FF VII jsou v plném proudu

21. 7. 2020 13:07 | autor: Pavel Makal

Jeden z nejkultovnějších herních titulů historie, Final Fantasy VII, se letos v březnu dočkal remaku a odborná veřejnost i hráči si jeho kvality z větší části pochvalují. Pihou na kráse je ovšem fakt, že remake nenabízí kompletní hru, ale jen její část. Na tu další však možná nebudeme muset čekat tak dlouho.

Slibuje to alespoň šéf vývoje Tecuja Nomura v rozhovoru pro magazín Famitsu. Jeho aktuální číslo sice ještě nevyšlo, přesto se ale kousky rozhovoru dostaly na světlo světa skrz blog jménem Ryokutya.

Nomura v článku tvrdí, že práce na druhé části remaku jsou nyní v plném proudu. Kromě toho uvádí, že v plánu je vydat ji co nejdříve. Vývojáři jsou si dle jeho slov vědomi kvalit první části a v té další je chtějí ještě překonat. Žádá však fanoušky o trpělivost, veškeré detaily se dozvědí včas.

Mezi další střípky, které v rozhovoru zazní, patří například informace, že v masážní scéně s Madam M nemohli vývojáři zajít dál, protože by to ovlivnilo věkový rating hry. V rozhovoru také zaznělo, že postavy mohou vidět takzvané Whispers poté, co přijdou do kontaktu s Aerith. O tom, kdy je začne vidět ona, ale Nomura v tuto chvíli nemůže mluvit.

V tuto chvíli je hra dostupná na PlayStationu 4, exkluzivní smlouva vyprší rok po vydání, kdy se patrně objeví i na dalších platformách. Dá se očekávat, že stejný postup bude následovat i u druhé části.