Poslední dvě Call of Duty už se dohromady nevejdou na standardní disk PlayStationu 4

25. 2. 2021 15:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Druhá sezóna Call of Duty: Warzone je tady a s ní i velice nemilé zprávy pro majitele disků s menšími kapacitami. Samotný update hry má v závislosti na platformě od 17 do 20,8 GB, ale v souvislosti s předchozími updaty a obecnou velikostí hry se v jistých případech blížíte kapacitě disku. Respektive ji dokonce překračujete.

Problém se týká zejména PlayStationu 4 s pevným diskem o kapacitě 500 GB. Pokud máte nainstalované nejnovější verze her Call of Duty: Black Ops Cold War a Call of Duty: Modern Warfare s battle royale Warzone, pak se vám druhá sezóna do konzole už nevejde.

Nemáte jinou možnost než některé části těchto her smazat, a uvolnit tak prostor novému obsahu. Všechny výše zmíněné hry to naštěstí umožňují, takže pokud nehrajete nějaké jejich konkrétní části, pak se jich v nastavení můžete zbavit (více informací zde).

Mohlo by se to zdát jako přirozený vývoj datového bobtnání počítačových her, ale slyšte mou velice uvěřitelnou konspirační teorii. Co když se v Activisionu snaží docílit absolutního vymazání veškeré konkurence, a tím mám na mysli celého okolního herního trhu? Umělým nafukováním velikosti Call of Duty by brzy docílili toho, že na konzoli budete mít jen jednu jedinou hru a už nikdy nebudete hrát vůbec nic jiného! Děsivé.

Ale zpátky do reality, která je bizarní z ještě jednoho důvodu. Když se totiž redaktor webu Eurogamer pokusil na svůj PlayStation 5 nainstalovat dnešní 17 GB update, byl zaskočen zjištěním, že musí mít 107 GB volného místa, tedy šestkrát tolik, než je potřeba nainstalovat a zhruba šestinu kapacity disku konzole.

Update vás tedy nutí v případě plnějšího disku smazat jiné hry, jen abyste nainstalovali 17 GB a měli poté opět 90 GB volného místa na dříve smazané hry. Ale kdo se s tím má pořád stahovat? Říkám vám, celé to je narafičené globální spiknutí!!!