Pořiďte si původní Warcrafty na GOGu, než je Blizzard stáhne k sobě

3. 12. 2024 15:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Je to trochu nefér. GOG přijdou s tím, že vydají původní verze milovaných klasik od Blizzardu, tedy dvojici realtimových strategií Warcraft: Orcs and Humans a Warcraft II: Tides of Darkness, a pak přijde Blizzard s tím, že si přece nebude dělat konkurenci svým remasterům a práva pro GOG stáhne. Inu, verze z GOG jsou levnější, zcela bez DRM, příjmy z nich nejdou do kapsy přímo Blizzardu (potažmo Activisionu a Microsoftu...) a jestli jsem to nezmínil, jsou také levnější.

Možnost koupit si hru na GOG máte do 13. prosince, kdy se hry odeberou do tamního limba. Tedy, kdo má strategie v knihovně, ten o ně nepřijde, ale v obchodě je posléze už nenajdete.

Stažení je o to smutnější kvůli tomu, že GOG zařadili oba Warcrafty do svého programu GOG Reservation Program, který má za cíl nejen archivaci her, ale také jejich opečovávání, aby byly vždy hratelné na nejnovějších systémech, stále bez DRM.

Nicméně ani fakt, že hry už nebudou na GOG k prodeji, iniciativu prý nezastaví. Obě strategie bude tým v rámci výše zmíněného programu dále upravovat a optimalizovat pro nové operační systémy apod.

Jelikož může jít o poslední možnost, jak si zajistit vlastní kopii původních her, protože nevíme, zda Blizzard ve svém obchodu původní hry zanechá, GOG ještě přidává slevový kód MakeWarcraftLiveForever, který vám o pár desítek korun srazí cenu balíčku s původními dvěma RTS.