Stařičké strategie Warcraft se vracejí v novém kabátku

14. 11. 2024 12:10 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Zvědové nelhali. Blizzard měl opravdu v rukávu remastery prvních dvou Warcraftů, které během Directu k 30. výročí značky rovnou vydal. Obě hry, tedy Warcraft: Remastered a Warcraft II: Remastered si můžete zahrát s novou, ručně malovanou grafikou, která odráží původní výtvarný styl. Posouzení, jak se to povedlo, nechám na vás, mně se nový vzhled dvakrát nelíbí, protože vypadá příliš čistě a komiksově.

Důležité ale je, že si stařičké strategie můžeme zahrát na moderních systémech. A komu by se náhodou facelift nelíbil, může v reálném čase přepínat mezi starou a novou grafikou. Změn se dočkalo i uživatelské rozhraní a hra získává moderní ovládací prvky. To například znamená ovládání klasickým pravým tlačítkem myši místo mezikliknutí na příkaz. Můžete taky vybírat více jednotek hromadným označením (mladší hráči se budou divit, ale v té době to nebyl standard).

Warcraft II: Remastered pak vychází s plně fuknčním multiplayerem a v balení s datadiskem Beyond the Dark Portal. A první dva Warcrafty nejsou jediná překvapení, která výroční Direct přinesl, došlo i na nechvalně známý Warcraft III: Reforged, který dostává update 2.0.

Hra de facto prochází už druhým remasterováním – v praxi to znamená nová prostředí, nasvícení, přepracované rozhraní, předělávka původních assetů do HD rozlišení, možnost nastavit si klávesové zkratky, nové žebříčky a mnoho dalšího. Dokonce si můžete vybrat, jaké jednotlivé prvky chcete mít v jaké grafice. Například konkrétní typy budov či jednotek.

Všechny tři hry si můžete za necelou tisícovku pořídit v kolekci Warcraft Battle Chest, ke kterým dostanete i původní strategie Orcs and Humans a Warcraft II. Jednotlivě stojí remastery prvních dvou strategií cca 360 korun.