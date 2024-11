Blizzard oprašuje rodinné stříbro, podle uniklých informací se chystá remaster Warcraftu 2

6. 11. 2024 13:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Série realtime strategií Warcraft drží v mém srdci pevnou, neotřesitelnou výspu, byť každá jiným způsobem. Jednička byla příjemnou exkurzí ze světa Duny do fantasy prostředí a chodil jsem ji ještě tehdy hrát ke kamarádovi o poledních pauzách ve škole. Dvojka už byla plné ponoření se do epické kampaně, kterou jsem projel několikrát od začátku do konce a trojka, to byla mnohovrstevnatá expanze celého universa doprovázená ikonickými hláškami jako: „Mrazivý smutek hladoví!“

Je to právě druhý díl s podtitulem Tides of Darkness (kdo z vás si na tohle pamatuje?), který si v mém srdci zachoval největší stopu. Přemýšlel jsem, jak skrze něj představit žánr realtime strategií svému nejstaršímu potomkovi a zdá se, že Blizzard pro jednou tenhle můj problém vyřeší. Jak zjistily stránky WoWHead, v katalogu chystaných titulů se objevil Warcraft II Remastered a dá se očekávat, že k jeho oficiálnímu představení dojde 13. listopadu, kdy bude samotný Warcraft slavit 30 let a Blizzard naplánoval pro tuto příležitost stream.

Nutno říct, že veškeré oslavy si sám ještě schovávám jednak až na oznámení, a jednak na samotné vydání hry, protože si pamatujeme, v jakém stavu vyšel Warcraft III: Reforged (a pokud nepamatujete, tady máte recenzi). Doufám, že remaster dvojky by mohl dopadnout líp už jen proto, že tu nebude řada okolností, které Reforged podkopávaly nohy v čele s faktem, že hra zlikvidovala multiplayerovou komunitu kolem původní trojky. U druhého dílu navíc bude tým pracovat se skoro třicet let starou hrou, která se oživuje paradoxně snáze než moderněji vypadající potomek. Hlavní je, aby tentokrát byla optimalizace pořádně doladěná, ostatně proto si budeme tenhle titul nejspíš kupovat.