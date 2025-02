Ponurý válečný horor Hell is Us od tvůrců Deus Ex vyjde v září

13. 2. 2025 18:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Jedním z černých koňů roku 2025 je ponurá akce Hell is Us od týmu Rogue Factor. Ten aktuálně vede Jonathan Jaques-Belletete, šéf výpravy Deux Ex: Human Revolution a Deus Ex: Mankind Divided, a je to poznat. Nejenže hlavního hrdinu Rémyho, člena takzvaných modrých přileb, dabuje Elias Toufexis, především známý jako Adam Jensen z obou zmíněných her. Především celkový umělecký styl a myšlenky silně připomínají momenty z Deus Ex.

Žánrově je Hell is Us akční adventura, ovšem spíš s důrazem na akci, ve které se s Rémym vydáváte do válkou zničené země Hadea, aby našel své rodiče. Jenže najde jenom utrpení, nenávist a nadpřirozené bytosti, které vznikly… no, to si budeme muset zjistit sami.

Kromě grafiky by jedním z trumfů Hell is Us měla být atmosféra, kdy prozkoumáváte zákopy, bojiště a přilehlou krajinu bez mapy, jen s pomocí orientačního smyslu. Svět nebude zcela otevřený, tvůrci jej označují jako polootevřený, ale dá se čekat, že půjde o sérii instancí, které s Rémym budete procházet, v nichž budete bojovat a pátrat.

Nebudu skrývat, že Hell is Us vypadá skvěle a jde pro mne o jednu z nejočekávanějších her tohoto roku. Dočkat bych se měl 4. září, kdy hra vyjde na PS5, PC a Xbox Series X/S.