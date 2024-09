Hell is Us předvádí znepokojivý design a soulsovské souboje. Klidně vás nechá bez nápovědy bloudit

27. 9. 2024 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Z ukázky hratelnosti Hell is Us na úterním State of Play na mě dýchla kombinace Death Stranding, včetně kodžimovské bizarnosti, a soubojů řízlých DNA Dark Souls. Což věru není vůbec špatný koktejl! O jeho kvalitách se samozřejmě rozhodne až v momentě, kdy is hru zahrajeme, ale ukažte mi znepokojivě děsivou postavu slonovinově bílého humanoida s dírou místo obličeje a máte moji pozornost.

Ve studiu Rogue Factor chtějí s Hell is Us vrátit mezi hráče chuť objevovat. A jdou na to pěkně od lesa: Nedají vám vůbec žádné pomůcky. Žádné ukazatele, mapy, deníky, asistenci, vůbec nic, poraďte si sami a toulejte se po divnosvětě, jak uznáte za vhodné. A hlavně se řiďte očima, protože díky Unreal Enginu 5 a skvělé práci designérů bude na co koukat.

„Prostředí není ozdoba, něco jím komunikujeme. Stejně jako je důležité dávat pozor na to, co vám sdělí NPC. Tenhle koncept nazýváme 'hráčský podnos' a je opakem 'stříbrného podnosu'. Reprezentuje náš záměr neservírovat všechno na stříbrném podnose s předpřipravenými instrukcemi a odpověďmi. Místo toho chceme, aby se hráči chopili plné kontroly nad svým dobrodružstvím a zodpovědnosti za svá rozhodnutí,“ říká kreativní ředitel studia Jonathan Jacques-Belletête.

Podobně svobodně mají fungovat i hádanky, respektive hledání dalšího styčného bodu příběhu. Opět nebudete mít žádné mechanismy připomínek, ukazatelů, vlastně třeba ani zvýrazněných stop v písku. Všechno si musíte domyslet, vypozorovat sami proaktivní interakcí s prostředím a de facto skutečným „sžitím“ se světem. Prvek, který v hojné míře mají i hry od FromSoftware.

zdroj: Nacon

K cíli přitom povede hned několik cest a způsobů, jak se k němu dobrat. To je naprostý základ nezapomenutelných her a skutečné jádro hráčských zážitků, věří Jacques-Belletête. Jinak jsou informace o hře velmi kusé a kryptické. Jde vidět, že si tvůrci drží karty u těla a jenom velmi obecně zmiňují, že svět bude velmi drsný a témata ponurá: Občanská válka, rodina, lidské emoce, cyklus násilí.

Nu, navnazen a zainteresován jsem tedy dost. Uvidíme, jak se bude Hell is Us vybarvovat dále. Třeba už v pondělí 30. září máme dostat další trailer, tak snad se dozvíme něco konkrétního o příběhu a soubojových systémech. Hra by měla vyjít v příštím roce na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.