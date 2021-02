Pomsta vlkodlaků začíná. Vychází akce Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

4. 2. 2021 14:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po mnoha letech od oznámení jsme se konečně dočkali akční hry Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ze světa World of Darkness, do kterého spadá například i Vampire: The Masquerade. Werewolfa vytvořilo studio Cyanide, které stojí za bicyklovými simulacemi, Styxem, Call of Cthulhu či Space Hulk: Tactics.

Že by za sebou měli vyloženou pecku, se opravdu říct nedá a spíš jde o takové béčkové záležitosti, které neurazí, ale ani nenadchnou. Bude Werewolf podobný případ? Dost možná. Venku jsou první recenze a Šárka už pro vás chystá jejich souhrn. V zahraničí panuje jak nadšení, tak obrovské zklamání.

A já se přiznám, že jsem rovněž rozpolcený. Svou recenzi stihnu dodat snad do konce tohoto týdne a můžu potvrdit, že hra vám svou totální béčkovostí buď sedne a bude vás bavit, nebo vás od další investice času bleskurychle odradí. Ale nehodlám ještě vyloženě hodnotit, dokud se coby vraždící bestie neprosekám až na konec.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood bude dostupný během dneška na PC skrze Epic Games Store, na PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X/S. Cena hry dává tušit, že nejde o moc velký titul. Na PC seženete novou hru za sedm stovek, na konzolích dáte stovek třináct.