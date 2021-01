Vlkodlak klepe na dveře. Navnadí vás další záběry na Werewolf: The Apocalypse – Earthblood?

26. 1. 2021 14:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Únor je za dveřmi a z hlediska nových her nám nedává mnoho důvodů se na něj vyloženě těšit. Někdo možná vyhlíží hororovou plošinovku Little Nightmares 2, jiný českou strategii Nebuchadnezzar či roguelike Curse of the Dead Gods, ale moc toho není. Měsíc každopádně otevře akční nářez Werewolf: The Apocalypse - Earthblood. A já se ptám, těšíte se někdo vůbec na tuto hru od Cyanide Studio?

Nápad zní dobře. Možnost měnit svou formu z lidské, v níž můžete používat zbraně a operovat s různými zařízeními, do vlčí, která vám umožní se neslyšně plížit a prolézat šachtami, až do vlkodlačí, která z vás udělá nezastavitelnou vraždící mašinu, je prostě fajn. Ale v praxi to vypadá až neuvěřitelně béčkově.

Ať už jde o animace, modely, efekty, nebo celkovou grafiku, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood nepůsobí ani trochu přitažlivě. Jsem si vědom, že „hodnotím“ pouze na základě videí a budu jedině rád, když mě vlastní hratelnost vyvede z omylu, ale takhle očima diváka se nemohu zbavit pocitu, že si taková fajnová značka zaslouží víc.

No, uvidíme, jestli nás vlkodlačí apokalypsa příjemně překvapí, nebo očekávaně zklame. Vyjde již 4. února na PC a obou generacích PlayStationu i Xboxu.