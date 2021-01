Pokračování úspěšného hororu The Forest slibuje krásnou grafiku a děsivé nepřátele

5. 1. 2021 9:32 | Novinky | autor: Pavel Makal

Survival The Forest vyšel po čtyřletém předběžném přístupu v roce 2018 a už o rok později se na akci The Game Awards dočkal oznámení pokračování. To ponese název Sons of The Forest a i tentokrát má jít především o přežívání v nehostinných a nebezpečných podmínkách, což ostatně dokazuje i nově vydaný druhý trailer.

V minutě a půl uvidíte patrně nejlépe zpracované sekání dříví a kopání mokré hlíny, jaké kdy videoherní svět přinesl, kromě toho vás ale také čekají pořádně mrazivé záběry s bizarními tvory jako ze zlých snů. Kromě získávání materiálů a výroby na vás také čeká akce, rozhodně zde nebudete figurovat v roli bezbranné oběti.

Co se příběhu týče, drží si autoři karty pořádně u těla a snad jen fanoušci prvního dílu dokážou ze záběrů rozklíčovat, o co v pokračování půjde. My ostatní můžeme alespoň obdivovat grafické zpracování, celý trailer je údajně skutečně nahrán v reálném čase z aktuálního buildu.

Video končí příslibem termínu vydání v letošním roce, zatím ovšem nevíme, zda půjde jen o předběžný přístup, případně na jakých platformách můžeme hru očekávat.