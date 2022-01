Pokračování Star Wars Jedi: Fallen Order se prý ukáže ještě před E3

7. 1. 2022 11:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Je to již více než dva roky od vydání skvělé akční hry Star Wars Jedi: Fallen Order a vzhledem k jejímu úspěchu v prodejích a velmi kladnému přijetí kritiky i hráči snad nikdo nepochybuje o tom, že to jediným dílem neskončí. Nicméně do dnešních dnů stále nemáme oficiálně potvrzené, že by se na pokračování dělalo. Potvrzení by ale mohlo dorazit již za pár měsíců.

Novinář Jeff Grubb z webu Giant Bomb ve svém nejnovějším videu tvrdí (díky Gaming Boltu), že Respawn Entertainment, respektive Electronic Arts, oznámí Star Wars Jedi: Fallen Order 2 ještě před letošní digitální výstavou E3. Dokonce zmiňuje, že by se tak mohlo stát třeba 4. května, který je kvůli svému anglickému vyznění (May the Fourth Be With You) dedikován právě značce Star Wars.

Grubb zároveň tvrdí, že hra by mohla vyjít ještě letos, nicméně je dost dobře možné, že sklouzne do příštího roku. Vývojáři by v tom prý mohli mít jasno ve chvíli, kdy budou hru oznamovat.

Jeff Grubb každopádně není žádný mluvka, kterému by nebylo radno věřit. Často přichází s informacemi ze zákulisí, které se nakonec potvrdí. Loni kupříkladu sliboval návrat Dead Space v podobě remaku, který byl o tři týdny později skutečně oznámen.

Není to navíc poprvé, kdy je na pokračování Star Wars Jedi: Fallen Order poukazováno. Blair Brown, hlavní producent značky Star Wars ve studiu Respawn Entertainment, již loni v březnu na svém Twitteru sháněl zkušeného producenta, který by s ním pracoval na Star Wars. Nejmenoval konkrétní hru, ale člověk si snadno dá dvě a dvě dohromady.

Vzhledem k tomu, že hra ke konci března roku 2020, tedy pouhé čtyři měsíce po vydání, prodala závratných 10 milionů kusů (a bůhvíkolik navíc za následné dva roky), byli by v EA sami proti sobě, kdyby z jedné hry neudělali celou sérii. Snad se nám tato spekulace co nevidět potvrdí.