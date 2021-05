Pokračování hororové antologie The Dark Pictures vás vezme do Iráku

20. 5. 2021 9:33 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Hororová antologie The Dark Pictures se po Man of Medan a Little Hope letos dočká svého třetího dílu. Jmenuje se House of Ashes a o jeho existenci se dozvěděl každý hráč, který dohrál předchozí titul díky traileru na jeho konci. Od té doby jsme o nové děsivé adventuře vlastně nic neslyšeli, ale letošní květen je měsícem, kdy se začne odhalovat děsivé tajemství.

The Dark Pictures: House of Ashes se po půlroce připomíná novým trailerem, který mimo jiné potvrzuje zasazení hry. Vrátíme se do roku 2003 do Iráku, kde zrovna probíhá válka mezi Iráčany a Američany.

Vy se vžijete do role amerického vojáka, jehož jednotka se po zemětřesení vyvolaném přestřelkou s nepřítelem ocitne pohřbená v ruinách sumerského chrámu – spolu s nepřítelem. Záhy ale zjistíte, že máte větší problém než Iráčany. Podařilo se vám totiž probudit prastaré zlo vraždící vás ze stínů jednoho po druhém.

No, trailer je to vážně pěkný, ale otázek je stále víc než dost. Hledané odpovědi možná nalezneme v budoucích záběrech z hraní, které dorazí 27. května v 18:00. The Dark Pictures: House of Ashes vyjde letos na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X/S.