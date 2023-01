Podvodníci lákají na předběžný přístup do Hollow Knight: Silksong

Jako by nestačilo, že se na vymodlené pokračovaní výborné metroidvanie Hollow Knight čeká téměř šest let. Nedočkavé důvěřivce teď podvodníci zkoušejí zlákat na falešný předběžný přístup. Do mailových schránek nedávno začaly nabídky klíčů k chystanému Hollow Knight: Silksong, už po zběžném přečtení e-mailu je ale jasné, že se jedná o phishing. Tedy o kyberpodvod, jehož cílem je z obětí vymámit citlivé informace, jako jsou hesla a platební údaje.

Wow, can't believe it! The Hollow Knight devs are offering me early access to their upcoming game Hollow Knight: Silksong!



Except they didn't. This is a phishing email. Let's talk about all the red flags ⛳️so other creators out there can better protect themselves pic.twitter.com/NEzcDmsSJQ