Podpořte českou akční adventuru s husity 1428: Shadows over Silesia. Vypadá skvěle

7. 9. 2021 10:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jediný vývojář Petr Kubíček se po roční odmlce vrací s novými detaily o své chystané hře 1428: Shadows over Silesia. Nedostáváme však jenom další střípky informací o příběhu, ale rovnou vydatný trailer plný nejrůznějších záběrů z hraní, a aby toho nebylo málo, tak se ještě musíme pobavit o právě spuštěné crowdfundingové kampani. Tak jdeme na to!

Začneme malinkatým opáčkem. 1428: Shadows over Silesia je temně laděná akční adventura s lehce pohádkovou grafikou a izometrickým pohledem odkazujícím se ke klasickým RPGčkám. Odehrává se na území Slezska v roce, který si asi snadno tipnete, a přestože je zasazená do historických událostí a skutečných vesniček a měst, tak se v ní najde i nějaké to nadpřirozeno, ať už jím je seslané kouzlo nebo nějaká kostlivá obluda.

Nové video prozrazuje, že ve hře nebudeme ztvárňovat jednoho hrdinu, ale dvě docela odlišné postavy. Na jedné straně máme mrzutého husitského hejtmana Hynka, kterému není radno stavět se do cesty a na straně druhé je to johanitský rytíř Lothar, muž dobrého vzdělání a mravů, který se po boku svých bratrů postaví do první linie Slezské obrany. Jejich osudy se propletou, přičemž není jisté, zda spolu budou vycházet, nebo si půjdou po krku.

Ve videu uzříte rozličná herní prostředí, ukáží se hádanky, plížení se stíny, nebezpečné potyčky s lidskými protivníky (souboj má být opravdu tuhý a přemoct tři nepřátele najednou prakticky nereálné), ale i větší krvavé bitvy včetně oblehání pevností.

zdroj: KUBI Games

Po dvou a půl letech se vývoj hry 1428: Shadows over Silesia nachází ve své polovině a autorovi se projekt značně rozrostl. Celkem třináct kapitol příběhu vám odhadem zabere mezi 20 a 30 hodinami (hra bude vybízet k průzkumu skrze sběratelské předměty), které si navíc díky partě Fénix ProDabing užijete s kompletním českým dabingem.

Petr Kubíček z Kubi Games hru dosud financoval z vlastních zdrojů, ale na dokončení hry už potřebuje vaši podporu. Proto byla před malou chvílí spuštěna crowdfundingová kampaň na HitHitu, kde by autor rád vybral alespoň půl milionu korun.

Plnou hru si můžete pořídit již za 490 korun, budete-li dost rychlí. Ale možná vás zláká některý z vyšších příspěvků slibující dodatečné odměny jako přístup k demu, betě či alfě hry, nechybí tričko, možnost pojmenovat herní postavu, dát si kávu s Kubíčkem nebo se stát hrdým majitelem limitované fyzické edice hry od Xzone, jíž vznikne pouhých 250 kusů.

1428: Shadows over Silesia by měla vyjít v příštím roce pouze na počítačích skrze Steam, přičemž podle úspěchu počítačové verze se budou zvažovat i jiné platformy.