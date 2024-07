Podle vzhledu kořisti v Titan Quest II poznáte, v kterém regionu jste ji získali

11. 7. 2024 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Hráči izometrických akčních RPG mají žně: Mohou se pustit do Diabla IV, dle mého do ještě lepšího Last Epoch, brzy je čeká Path of Exile 2, a navíc v THQ Nordic kutí pokračování mýtické rubačky - Titan Quest II. A právě k poslední jmenované hře vyšel rozsáhlý vývojářský deníček, který podrobně popisuje třídy postav, kořist, systém úkolů i design úrovní.

Je určitě fajn, že si Titan Quest II chce zachovat vlastní silnou svéráznost a některé, příjemně modernizované mechanismy, kterými se ve své době odlišoval od konkurence. Například pamětihodné nepřátele. Zatímco řadové potvory budete kosit v houfech, ty silnější už budou vyžadovat přesné úhyby a silné obranné buildy. Samostatná kapitola pak budou bossové, kde se tvůrci nebudou zdráhat pořádně šlápnout na pedál obtížnosti a klidně vás nechat souboje zkoušet opakovaně, abyste se naučili předvídat jejich pohyby a útoky.

Levelování a specializace postav bude probíhat ve třech vrstvách: Skrz aktivní schopnosti, pasivní skilly a atributy. Za každou úroveň dostanete po jednom bodu v každé z těchto tří kategorií a umožní vám odemykat, ale i zlepšovat schopnosti a posilovat postavu. Atributy budou například ovlivňovat, jakou výzbroj můžete používat, a samozřejmě budou škálovat i vaše poškození a další statistiky.

Svět pak bude rozdělený na regiony podle doporučeného levelu postavy. Vyšší obtížnost značí i lákavější kořist. Tu naleznete v pěti úrovních vzácnosti, od běžné až po unikátní. Rarita pak ovlivňuje hlavně počet předpon, tedy vylepšených atributů a speciálních vlastností předmětu.

zdroj: THQ Nordic

Titan Quest II pak pro generování předmětů bude využívat spousty různých modelů zbraní a zbrojí, takže by mělo být hned jasné, v jakém regionu jste ke kořisti přišli. Například ledové sekery z mrazivých velehor budou mít už v základu elementální poškození oproti normální železné sekeře, aniž by tento fakt musel odrážet bonusový atribut. To na papíří umožní obrovské množství kombinací a radost z každého cinknutí, které ohlásí vypadnutí kořisti ze zabitého nepřítele.

Samozřejmostí pak bude škálovatelný inventář, který pamatuje na různá filtrování, značky, ikony a barvičky, abyste se v té hromadě pokladů, které nasbíráte, vyznali. Vývojáři také prozradili, že nechystají žádné mikrotransakce. Většina vylepšení (například větší truhly) bude provázaná napříč postavami.

Všechno to moc hezky zní, ale zatím jsme z Titan Questu II neviděli žádnou ukázku z hraní (o datu vydání nemluvě). To by se ale mělo změnit 2. srpna, kdy vývojáři plánují vypustit trailer i s ukázkou hratelnosti. Titan Quest II bude také k vyzkoušení na letošním Gamescomu.