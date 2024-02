Podle spekulací se nástupce Switche nedočkáme dřív než začátkem roku 2025

19. 2. 2024 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokračovatel veleúspěšné konzole Nintendo Switch je podle mnohých za rohem. Na hrách pro „Switch 2“ pracují už stovky vývojářů a oficiální oznámení se čeká s každým Nintendo Directem. Bodejť by ne, když první generace hybridní konzole tady s námi bude v březnu už sedm let a, ruku na srdce, nějaký ten výkon navíc by se Switchi náramně hodil.

Herní novináři se ale shodují, že další generace zázračné konzole se letos nedočkáme. Nintendo Switch 2 údajně s vydáním cílí na konec příštího fiskálního roku, což vychází na první čtvrtletí roku 2025. Informaci od svých zdrojů poprvé přinesl brazilský herní novinář Pedro Henrique Lutti Lippe, následně ji ale ověřily servery i Eurogamer a VGC.

Nebylo by na tom vlastně nic zvláštního, prvního Switche jsme se také dočkali v březnu a Nintendo se se 140 miliony prodanými kusy nemusí snažit stíhat vánoční nákupní horečky. Naopak prý chce Switch 2 vydat v době, kdy na něj bude dostupných co nejvíce titulů. Což, pokud si vzpomínáte na (ne)dostupnost zajímavých her v prvních měsících pro Switch, můžeme jedině kvitovat s povděkem.

Podle dřívějších informací od Nintenda víme, že firma tradiční životní cyklus konzolí neuznává a hry budou vycházet nadále na obě platformy. Na Switchi 2 budete navíc moct využít celou svou knihovnu her, protože ve zpětné kompatibilitě rozjede i tituly z první generace hybridní konzole.

Navíc podle úniků dokáže starší hry spustit s vylepšenou grafikou a výkonem - podobně, jak to umí současná generace velkých konzolí s hrami, které dostaly aktualizaci pro next-gen. To znamená vyšší snímkovou frekvenci, grafické detaily a rozlišení, ale spekuluje se i o ray tracingu. Samozřejmě bude záležet titul od titulu, avšak i na chuti vývojářů podporovat a aktualizovat své hry.