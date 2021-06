Podle šéfa PlayStation Studios si Sony PC hráčů cení, ale ne na úkor konzolistů

4. 6. 2021 12:26 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Předevčírem vyšel na oficiálním blogu PlayStationu rozsáhlý rozhovor se šéfem PlayStation Studios, Hermenem Hulstem. O tom, jak to bude s vydáváním pro PlayStation 4 a PlayStation 5, psala už ve své novince Šárka, v rozhovoru padlo ale i pár dalších zajímavostí.

Hulst znovu potvrdil, že hry pro jednoho hráče s důrazem na příběh jsou základním stavebním kamenem PlayStation Studios. Připomněl ovšem, že i multiplayerové hry mohou mít skvělý příběh, a tak by se neměly opomíjet. Zdůraznil také důležitost nových IP a prozradil, že pod zastřešující značkou PlayStation Studios vzniká 25 titulů, z nichž téměř polovina jsou zcela nové originální světy.

„V konečném důsledku chci, aby společnost PlayStation Studios byla odvážná a riskovala. Chci, abychom se i nadále hlásili k dědictví PlayStationu, posouvali hranice hraní a vytvářeli hry, na kterých záleží. Hry, které by pravděpodobně nikde jinde nevznikly.“

Na řadu přišla i diskuze o tom, jak to je s vydáváním dříve exkluzivních titulů PlayStationu ve verzích pro PC. Hulst připomněl, jak byl Horizon Zero Dawn na PC úspěšný. Zároveň ale řekl: „PlayStation zůstane nejlepším místem pro hraní titulů od PlayStation Studios.“ Podle Hulsta si Sony hráčů na PC váží, ale „vydávání her na PC nebude nikdy na úkor budování vzrušující řady skvělých konzolových her“.

Mimo jiné to znamená, že i v budoucnu si bude PlayStation užívat časově omezené exkluzivity. Hulst ostatně zmiňuje jako příklad Days Gone, které vyšlo o dva roky později než původní verze pro konzole.

Co si z toho všeho vzít? Nejspíš hlavně to, že pokud jsou PC hráči ochotní si na tituly pár let počkat, nezdá se, že by byl důvod si PlayStation nutně kupovat.