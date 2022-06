Podívejte se na úvod znovu odloženého Stalker 2: Heart of Chornobyl

14. 6. 2022 20:52 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ukrajinské studio GSC Game World se ukázalo v samotném závěru druhé konference Microsoftu. Po srdceryvných záběrech ze zdevastované Ukrajiny a ukázce nezáviděníhodných pracovních podmínek vývojářů, z nichž někteří se teď místo vývoji věnují obraně země, jsme od studia dostali nové video zachycující úvod do hry Stalker 2: Heart of Chornobyl.

Ten není nijak zvlášť odhalující, ale zato pořádně atmosférický. Sleduje noční zběsilou jízdu nákladního vozu, zatímco v dáli se od slavné jaderné elektrárny line zlověstná záře s bouří. Rychlou jízdu přeruší zjevení tajemné anomálie, jejíž zářivé světlo vychází z jakési rozbité konstrukce. Že by se sem přenesla část elektrárny?

Nakonec vidíme dost možná hlavní postavu hry, která dosud spala na korbě náklaďáku a která na svých zádech přenáší jakousi nádobu, kterou chvíli předtím jako oko v hlavě hlídal řidič náklaďáku na sedadle spolujezdce. Kde je ale jemu konec? Co je obsahem nádoby? A bolí to, když vás zasáhne výboj anomálie?

To se letos nedozvíme. Předchozí odklad odsouvající Stalker 2: Heart of Chornobyl z dubna letošního roku na letošní prosinec byl vzhledem k válečné situaci v domovině tvůrců nepřekvapivě dále odložen, a to nekonkrétně na rok 2023. Tehdy hra vyjde na PC, Xboxu Series X|S a v Game Passu.