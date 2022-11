Podívejte se na rané koncepty z remaku Splinter Cella a berte původní hru zadarmo

18. 11. 2022 14:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Včera tomu bylo přesně 20 let od vydání prvního dílu obsáhlé špiónské série Splinter Cell od Ubisoftu, kterou jsme si připomněli v našem vzpomínání a která se svého posledního dílu s podtitulem Blacklist dočkala před dávnými devíti lety.

Už nějakou dobu není tajemstvím, že Ubisoft chystá remake prvního dílu, který ale doprovázejí problémy, když ho před měsícem opustil samotný šéf vývoje.

Ubisoft si ovšem nenechal ujít takovou příležitost, jakou jsou druhé kulatiny série, a vrátil se jak k prvnímu dílu, tak k remaku. K první dílu se vrátil velmi příjemným způsobem – až do konce listopadu si ho můžete zadarmo přivlastnit v oficiálním obchodě Ubisoftu.

Co se remaku týče, dozvídáme se pár nových drobků a dostáváme několik koncept artů nastiňujících atmosféru předělávky. Ve dvacetiminutovém videu se čtveřice vývojářů remaku rozpovídala na nejrůznější témata a my už z dřívějška víme třeba to, že příběh bude přepsaný pro současné publikum.

Nyní se ale dozvídáme, že se bude zasahovat i do herních systémů. Zaprvé, mechanismus vyvolání poplachu nebude tolik přísný a hráč bude mít víc možností, jak opětovně zmizet ve stínech. Zadruhé, celá hra by měla být dohratelná od začátku do konce bez nutnosti jediného zabití.

Tvůrci se rovněž rozpovídali na téma postavy Sama Fishera, ale jaksi zapomněli prozradit, zda se vrátí jeho ikonický dabér Michael Ironside. PC Gamer se studia dokonce zeptal a dočkal se jen krátké odpovědi: „Bez komentáře.“

Zároveň jsme byli varovaní, že vývojáři se teď na nějakou dobu odmlčí, aby se mohli plně věnovat vývoji, který je stále ve velmi raných začátcích. Níže se ještě podívejte na již zmíněné koncepty a při čekání na remake si užijte původní jedničku.

zdroj: Ubisoft

