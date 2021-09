Podívejte se na intenzivní příběhový trailer z RPG Elex II

17. 9. 2021 21:43 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jak vydavatelství THQ Nordic slíbilo, tak také učinilo. Během překvapivě krátkého streamu s několika novými oznámeními došlo i na chystané sci-fi/fantasy RPG Elex II. Kdo se ale těšil na větší představení hry se záběry z hraní, ten má bohužel smůlu. Zatím nás tvůrci z Piranha Bytes namlsávají „jen“ intenzivním příběhový trailerem.

Hlavní hrdina Jax se vrací a svět opět čelí velké hrozbě. Jenže Jaxovo varování nikdo nebere vážně. Marně se snaží přesvědčit své přátele o blížícím se nebezpečí, ale ti o tom nechtějí vůbec nic slyšet. Mají svých problémů dost, vedou své války a nějaká globální hrozba je vůbec nezajímá… Idioti!

No, trailer je to pěkný, jen co je pravda, ale uměl bych si představit se v tuto chvíli, tedy bez jednoho měsíce přesně čtyři roky po vydání prvního Elexu, dozvědět přeci jen něco víc. Nedostáváme totiž ani rok vydání a víme tak jen to, že Elex II vyjde na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X|S.