Po roce mlčení se máme dozvědět nové plány na záchranu Warcraft III: Reforged

31. 5. 2022 12:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Je to už déle než dva roky od chvíle, co na naše obrazovky dorazil Warcraft III: Reforged a ukázal, jak se remastery milovaných her nemají dělat. Od té doby to podobně nebo ještě hůře zkusili i jiní (dívám se na vás, trilogie GTA a střílečko XIII), Blizzard nicméně přislíbil, že se se zoufalým stavem hry pokusí něco udělat.

Bohužel mu to ale trvá dlouho a poslední update vyšel v dubnu loňského roku. I těm nejzarytějším a nejvěrnějším fanouškům tak už logicky dochází trpělivost, zejména proto, že mnohé dva roky staré sliby stále nedošly naplnění a hra stále postrádá tak základní aspekty, jako jsou hráčské profily, leaderboardy a ranked režim v multiplayeru.

Jeden ze zvídavých hráčů, jehož pohár trpělivosti zjevně přetekl, položil otázku na budoucnost Reforged přímo prezidentovi Blizzardu Miku Ybarrovi na Twitteru. A světe div se, Ybarra odpověděl, navíc s pozitivní informací. Více o budoucnosti Reforged se prý dozvíme už brzy, konkrétně v červnu. Po roce mlčení tak mají fanoušci aspoň nějaký hmatatelný termín, byť například loni v květnu vývojáři slíbili podrobnou časovou osu plánovaných aktualizací, která nikdy nespatřila světlo světa.

You'll hear from them soon (in June). — Mike Ybarra (@Qwik) May 28, 2022

Warcraft III: Reforged se po svém vydání dočkal zdrcujícího hodnocení a uživatelské skóre na agregátoru Metacritic momentálně stojí na zoufalých 0,6 bodech. Značka Warcraft se nyní nově pokouší penetrovat i mobilní zařízení skrz nedávno oznámenou hru Warcraft Arclight Rumble. Uvidíme, zda si povede lépe.

zdroj: Vlastní