Po mnoha letech je konečně dostupná česká budovatelská strategie Captain of Industry

1. 6. 2022 9:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Marek a Filip ze studia MaFi Games již od roku 2015 vyvíjejí budovatelskou strategii s prvky automatizace Captain of Industry a konečně nadešel ten den, kde se o svou dosavadní práci rozhodli podělit s širým světem. Novinka vyšla v předběžném přístupu (za upozornění děkuji Visiongame).

V Captain of Industry sledujete svět po globální krizi, kdy brázdíte moře s pár mořeplavci, než narazíte na poměrně malý ostrůvek, který se stane vaším novým domovem. Začnete prvními továrničkami na zpracování železné rudy a výrobu betonu, zkonstruujete první vozidla, která se postarají o převážení surovin, pustíte se do pěstování plodin.

Časem začnete zpracovávat ropu, přidá se elektřina, solární panely a dojde i na rakety v rámci vesmírného programu. Zní to jako idylka? Tak to ještě nevíte o pirátech, kteří budou ohrožovat vaše výpravy po okolí ve snaze najít nové přeživš. Naštěstí můžete svou loď pořádně vyzbrojit, a nedat tak bukanýrům nic zadarmo.

Jak už zaznělo výše, hra Captain of Industry vstoupila do předběžného přístupu na Steamu a pobude si v něm odhadem 2 až 3 roky. V současném stavu nabízí pět různých map, na nichž budete vyrábět přes 150 produktů s pomocí více než 80 strojů, vyzkoumáte na 140 technologií a nevyhnete se úpravě terénu, ať už vlivem intenzivní těžby, nebo cílenou tvorbou nájezdů, které vám odemknou cestu do dalších částí ostrova.

K aktuálním prioritám tvůrců v rámci kontinuálního vývoje patří zajištění podpory modifikací, editoru map nebo třeba možnosti sázet stromy. Do budoucna se rozšíří vesmírný program, prohloubí se systémy osidlování, populace, průzkumu, námořních bitev či generování ostrovů, objeví se silnice, dekorace, end game, nové lokalizace, podpora dalších platforem a mnoho dalšího.