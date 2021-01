Plešatý zabiják je skoro tady. Hitman 3 se připomíná launch trailerem

19. 1. 2021 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

V pořadí třetí díl restartované série Hitman od IO Interactive vychází už zítra na prakticky všech myslitelných platformách, což, co se týče formátu videa, znamená nejen návrat LongPlayů od Adama s Vaškem, ale samozřejmě také marketingové minimum v podobě launch traileru.

Jak už je v sérii zvykem, nechá vás nakouknout do většiny lokací, kde se od zítřka můžete oddávat lovu více či méně bezbranných cílů, tedy do ulic čínské metropole Čchung-čching, berlínského nočního klubu, ale i do prosluněných vinic kdesi v Argentině. Seznam všech míst plánovaného řádění Agenta 47 už sice znáte díky Patrikově článku, ale není od věci do nich i letmo nahlédnout.

Pokud navíc vlastníte předchozí dva díly Hitmana, budete si moct mise z nich zopakovat s herními mechanismy z trojky. Na PC se sice objevily problémy s implementací uživatelských účtů napříč jednotlivými obchody, ale IO Interactive ujišťují, že pokud jedničku a dvojku vlastníte na Steamu, nebudete si ji muset kupovat znovu na Epic Games Store, kde třetí díl vychází s roční exkluzivitou.

Mimo Epicu Hitman 3 vychází 20. ledna na PS4 a PS5, Xbox One a Xbox Series X|S, Google Stadia a s pomocí streamování dat také na Nintendo Switch.