PlayStation VR2 vyjde začátkem příštího roku. A nebude levné

2. 11. 2022 15:10 | Novinky | autor: Václav Pecháček

O tom, že v Sony připravují novou verzi svého systému pro virtuální realitu, už víme nějakou dobu. Nyní ovšem dostáváme ty nejdůležitější podrobnosti o chystaném PSVR2 – konkrétně datum, kdy bude dostupné, a cenu.

Pokud jste fanoušky či fanynkami brýlí umožňujících cesty do jiných světů, zakroužkujte si v kalendáři 22. únor 2023, kdy by nový VR systém měl být oficiálně dostupný v obchodech. 15. listopadu pak Sony spouští předobjednávky.

A cena? Mastných 600 eur neboli více než 14 500 Kč. To znamená, že PSVR2 bude stát víc než samotný PlayStation 5, jehož doporučená cena činí 550 eur. Kdybyste snad chtěli sáhnout po balíčku PSVR2 spolu se hrou Horizon Call of the Mountain, připravte si ještě 50 eur navíc.

Za tuhle nemalou investici se podle Sony můžete těšit na pohodlnější zážitek než kdy dřív, s lehčím designem oproti původnímu PSVR. I technologicky na tom druhá generace samozřejmě bude výrazně líp, a to nejen co do rozlišení (4000 x 2040), ale i adaptivních triggerů a haptické zpětné vazby známé z ovladače DualSense. O dalších nových funkcích se rozepsal Pavel v tomto článku.

Zároveň byla představena celá řada her, které si na novém systému budete moct zahrát. Přiblížíme vám je v blízké budoucnosti v samostatném článku.

K oznámení nových detailů PS VR2 přidala Sony také oznámení rovnou jedenácti nových titulů:

Více informací k jednotlivým hrám najdete na oficiálním PS Blogu.