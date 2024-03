PlayStation Plus v dubnu nabídne magickou střílečku i strategii ze světa Minecraftu

28. 3. 2024 11:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Nový měsíc je za rohem a s ním i obměna nabídky her dostupných v rámci konzolových předplatných. Od 2. dubna se členové služby PlayStation Plus mohou ponořit do dokonale zapadlé, ale velice slušné kouzelnické akce Immortals of Aveum, akční strategie Minecraft Legends a do roguelike plošinovky Skull: The Hero Slayer. O pestré zážitky tak nebude nouze.

Immortals of Aveum vyšli teprve loni a jakkoliv šlo o kriticky slušnou, mírně nadprůměrnou fantasy akci, komerčně se jednalo o totální propadák. Hra jednoduše absolutně zapadla a neštěkl po ní ani pes. Což je škoda, protože u nás v recenzi dostala šestku. Jistě, kupovat v dnešním klimatu mírně nadprůměrnou hru za plnou cenu by bylo bláhové, ale v rámci předplatného by už u fanoušků fantasy akčních RPG mohla padnout na úrodnou půdu.

Vlastně trochu podobně je na tom i podivný nesourodý žánrový mix jménem Minecraft Legends. Ten už si tedy v naší recenzi odnesl podprůměrnou čtyřku, ale pokud máte doma třeba nenáročné dítě, které Minecraftem žije, proč Legends v rámci předplatného nezkusit?

Kvalitativní laťku dubnové nabídky pak zvedá povedená akční rogue-lite 2D plošinovka Skull: The Hero Slayer, která se může na Steamu pyšnit extrémně kladnými uživatelskými recenzemi.

Za hřích stojí i notně updatovaný a poměrně významně upravený Overwatch 2, který je samozřejmě v základu zadarmo, ale v rámci dubnové nabídky bude mít v PlayStation Plus velký balíček plný speciálních skinů a pomůže vám i s několika úrovněmi battle passu.

zdroj: Blizzard

Máte také poslední příležitost si vyzvednout březnové hry, EA Sports F1 23, Hello Neighbor 2, Sifu a Destiny 2: Witch Queen. Čtveřici kousků si budete moct přidat do knihovny už jen do 1. dubna.

PlayStation Plus nakonec nabízí jedinečnou příležitost vyhrát vstupenky na finále Ligy mistrů UEFA v Londýně spolu s cenami pro prémiové členy, a to prostřednictvím speciální soutěže probíhající od 2. do 30. dubna. Detaily najdete na oficiálním blogu PlayStationu a ano, týká se to i Česka.