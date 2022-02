PlatinumGames chystají velké změny. Budoucnost prý patří hrám s dlouhodobou podporou

8. 2. 2022 14:50 | Novinky | autor: Pavel Makal

Studio PlatinumGames platí za vývojáře vynikajících akčních her, ať už se bavíme o sérii Bayonetta, Nier nebo titulech Astral Chain, Vanquish či Metal Gear Rising: Revengeance. Všechny tyto hry mají ale jednu věc společnou - jsou to příběhové záležitosti pro jednoho hráče. Budoucnost PlatinumGames by ale mohla vypadat výrazně jinak.

Alespoň to v rozhovoru pro magazín Famitsu naznačil výkonný ředitel společnosti Acuši Inabal. Ten uvedl, že se studio chce napříště věnovat především hrám, které mají delší životnost, čímž jasně naznačil zájem o segment titulů s dlouhodobou podporou.

Inaba říká, že Platinum chtějí i nadále podporovat menší projekty, jako je retro akce Sol Cresta nebo populární Bayonetta, vývoj trhu ale ukazuje, že budoucnost tkví právě v dlouhodobosti. První hrou, která na tento trend naskočí, bude Babylon's Fall s datem vydání připadajícím na příští měsíc. Uvidíme, jak moc se tomuto titulu bude dařit.

Inabův názor je překvapivý, protože vývoj herního průmyslu v posledních letech naopak naznačuje, že by konceptu „her jako služeb“ mělo brzy spíše odzvonit. Především díky službám jako Xbox Game Pass, mají hráči daleko víc důvodů vyzkoušet raději několik menších her, než aby se dlouhodobě upínali na jednu konkrétní. Doufejme, že si to v PlatinumGames dobře spočítali.