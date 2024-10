Pirátská „Yakuza“ se stahuje před konkurencí, posouvá datum vydání o týden

21. 10. 2024 15:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Říkal jsem to! Tedy, říkal jsem to v článku o tom, že únor bude měsíc, ve kterém se zamotá hlava nejen herním novinářům, ale především herním vydavatelům. Doporučuji zmíněný článek, který dává celkový kontext situace na trhu. Každopádně prvním, kdo vyhlašuje ústup, je pirátská odbočka bývalé Yakuzy, současné série Like a Dragon, jménem Pirate Yakuza in Hawaii, což vám říká asi vše, co o téhle hře potřebujete vědět.

Nicméně, protože Like a Dragon a hlavní hrdina chystané hry, Goro „Mad Dog“ Madžima, všechno berou neortodoxně, hra se neodsouvá. Naopak, vyjde o týden dřív, tedy 21. února příštího roku. Důvod je celkem jasný, Like a Dragon se nechce pouštět do přímého souboje s Monster Hunter Wilds, a to především kvůli japonskému trhu, který je pro oba tituly velmi důležitý.

Nové datum vydání se ostatně objevilo i v novém traileru (viz výše), kde se představuje samotný boj na moři a celkový styl hry. Co se týče lodních soubojů, okamžitě vás napadne Assassin’s Creed IV: Black Flag anebo Skull and Bones, pokud by vypadaly zábavně a nápaditě na moři i na souši. Jinak pro hraní prý nepotřebujete vůbec znalosti notně rozkošatělého příběhu téhle ságy, protože Goro přišel o paměť, a tak se můžete vesele pustit do pirátské etudy bez toho, abyste kdy hráli jakoukoliv Yakuzu/Like a Dragon.