Únor příštího roku se proměnil v herní jatka, odkud některé tituly nevyjdou bez úhony

27. 9. 2024 18:00 | Komentář | autor: Aleš Smutný

Nedá se říct, že bychom byli odložením Assassin’s Creed Shadows překvapeni, protože k tomu vedla spousta zákulisních indicií. Ostatně je jen dobře, že Ubisoft raději vzdá velmi lukrativní předvánoční sezónu, než aby vydal hru, která podle všeho nemá dotažené všechny šroubky. Nicméně, odkladem na 14. února se v tomto měsíci, a dokonce v horizontu jednoho týdne, vytvořila dokonalá bouře, ze které nebude mít řada vydavatelů a studií radost.

Posuďte sami baterii velkých her, které se v únoru chystají vpadnout do hráčských vod a často je spojují stejné prvky. Třeba 11. února má vyjít Civilization VII, což je dozajista jeden z nejvíce očekávaných titulů vzhledem k tomu, jaký zvuk tahle značka má a kolik let uplynulo od vydání předchozího dílu. Ve stejný den ovšem vychází i Kingdom Come: Deliverance 2, které s Civilizací sice rozhodně nesdílí žánr, ale historické zasazení a tedy atraktivitu pro část hráčů, kteří k titulům věnujícím se historii inklinují, už ano.

zdroj: Warhorse

Tři dny na to, tedy 14. února, pak vychází zmíněný Assassin’s Creed Shadows a to představuje, minimálně pro českou hru, větší problém. Sice se podíváme na druhou stranu světa, ale historické zasazení kombinované s příbuzným žánrem už vytváří tlak, který se prostě Warhorse a Plaionu nemusí vůbec líbit. Assassin’s Creed má tendenci na sebe strhávat veškerou hráčskou pozornost a protnutí motivů nijak nepomáhá. Navíc, všechny tři doposud zmíněné hry spojuje ještě jedna vlastnost, která bude důležitá – herní délka. Ani s jedním z těchto titulů nebudete hotovi za deset, dvacet hodin.

A platí to i o chystaném RPG z dílny Obsidianu, Avowed, které má vyjít jen o pár dní později, tedy 18. února. V horizontu týdne tu tedy máme kvarteto her, které by si pro sebe mohly v klidu „ukrást“ celý týden v rámci vydavatelského kalendáře, ale tady se utkají na velmi malém prostoru. Navíc, tím nadupaný únor dozajista nekončí.

Ten samý den jako Avowed vychází devadesátková nostalgická adventura Lost Records: Bloom & Rage od Don’t Nodu, a i když tady nějaké protnutí žánrů moc nehrozí, právě Don’t Nod si nemůže dovolit další neúspěšnou hru poté, co jej finančně zklamaly výsledky Jusantu a Banishers: Ghost of Eden. Lost Records si prostě nemohou dovolit vyjít v marketingovém tornádu, které čtveřice velkých her rozpoutá. Pokud snad Microsoft nepřistoupí k propagaci Avowed podobně jako k Hellblade II, tak ale z téhle strany nezafouká ani větříček…

A tím „pekelný únor“ nekončí. Na jeho konci, 28. února, bude vycházet opět rozsáhlý titul, tentokrát Monster Hunter Wilds a ruku v ruce s ním čerstvě oznámené bizarní pirátské/jakuzácké dobrodružství Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

A nějaká hra, respektive její vydavatel, bude muset ustoupit. Tedy teoreticky nemusí, ale snaha o konkurenci by mohla přerůst do větších problémů s prodeji her, které si prostě nemohou moc dovolit selhat. A to se nebavíme o dalších titulech, které chtějí únor stihnout, ale nechtějí hrát prim v rámci AAA závodů jako válečná strategie Kaiserpunk nebo horor Dollhouse: Behind the Broken Mirror.

zdroj: Ubisoft

Otázkou ovšem je, komu se bude do dalšího přesunu chtít. Tedy, pokud se nebavíme o tom vynuceném problémy při dodělávání hry. Klidně se může stát, že kterýkoliv ze jmenovaných posune vydání o další měsíc, dva, klidně kvartál. Nicméně je zároveň třeba mít na paměti, že většina jich bude chtít stihnout konec finančního roku 2024 a tak na další odklady nebude moc prostor.

Civilizace a 2K pravděpodobně nebudou cítit takový tlak, protože se mohou opřít o fakt, že stojí stranou v jiném žánru. Assassin’s Creed prostě tlak cítit nebude, protože tohle je značka, která sama o sobě ten tlak vytváří, a to na celý průmysl. Má mainstreamovou atraktivitu a zároveň se Shadows oslovuje i publikum, které třeba předchozí díly nechaly chladnějšími. Feudální Japonsko je prostě v kurzu.

Avowed by zcela logicky z pozice menšího hráče ustoupit mělo, jenže současná politika Microsoftu nevypadá, že by se firma trápila s úspěšností her v den vydání a spíše se soustředí na akumulaci dobrých titulů v rámci Game Passu. Což se rozhodně nemusí líbit Obsidianu, ale studia jsou v téhle hře velkých čísel příliš malými hráči. Lost Records: Bloom & Rage by se rozhodně měla stáhnout na pozdější datum, protože už teď je dle vlastních slov rozpočet Don’t Nodu napjatý.

Otazník tak visí především nad Kingdom Come: Deliverance 2. Studio se nachází v jiné pozici než u prvního dílu, protože Plaion si jistě od rozmáchlého historického RPG slibuje hodně. Ostatně, bylo by podivné, kdyby tým, v jaký Warhorse vyzráli, nemířil opravdu vysoko. Jen se zdá, že aktuální konstelace není pro českou hru nejpříznivější. Respektive, Kingdom Come se klidně může s výzvou poprat skvěle a najít si dostatečný prostor, ale nebude to bez rizika. A právě risk je něco, co v byznysu, který pracuje v několikaletém horizontu a létají v něm desítky a stovky milionů, prostě nechcete.