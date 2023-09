Phantom Liberty vychází už zítra. Podívejte se na poutavý trailer

25. 9. 2023 17:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Zítra završí Cyberpunk 2077 svou nejednoduchou cestu na výsluní moderních RPG. Vychází totiž první a poslední rozšíření Phantom Liberty. Epický a emocemi narvaný trailer je ke zhlédnutí výše. Podíváme se do nové čtvrti, dostaneme nové schopnosti a potkáme skvělé nové postavy. Ostatně kvality DLC už zhodnotila Šárka ve své recenzi.

Zlí jazykové by mohli tvrdit, že teprve s patchem 2.0 z minulého týdne se Cyberpunk 2077 dostal tam, kde měl být od začátku. S novou příběhovou linkou však jde CD Projekt ještě dál. Není proto divu, že jsme museli pročítat inforgrafiky a schémata o tom, co vlastně do CP2077 přibude zdarma v rámci bezplatného updatu, a za co si už budeme muset připlatit těch zhruba 800 korun navíc ve Phantom Liberty.

Rozšíření je vlastně špičkový neopunkový thriller. Váš zdánlivý cíl je jasný: Ochránit prezidentku Nových spojených států amerických v těch nejhorších ulicích Night City. Jenže jak už to tak v dystopické budoucnosti bývá, úplně každý má svojí vlastní agendu, skryté motivace a velmi blízko k bouchačce. Phantom Liberty patří ke scenáristické špičce plné šedých morálních zón a nečernobílých postav.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty tak uzavírá obrovskou část kapitoly v CD Projektu. Je to totiž poslední hra v jejich proprietárním RED Enginu, protože jak další Zaklínači, tak další Cyberpunk už poběží v Unreal Enginu 5. DLC vychází zítra na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.