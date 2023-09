Jak se změní Cyberpunk 2077 i bez koupě Phantom Liberty?

Cyberpunk 2077 se s příchodem datadisku Phantom Liberty promění takřka v novou hru. Dostane nejen hutnou příběhovou epizodu a novou čtvrť k prozkoumání, ale základní hra se zároveň aktualizuje na verzi 2.0, která přinese i pořádný nášup nových, předělaných a vylepšených mechanik. CD Projekt RED nyní upřesňuje, na co se mohou těšit i majitelé základní verze hry a jaké prvky dostanete až s koupí Phantom Liberty.

Check out this handy infographic about the main features coming to #Cyberpunk2077 together with the #PhantomLiberty expansion — and the ones that will be added to the game in the free Update 2.0! pic.twitter.com/ky8LBu6rHN