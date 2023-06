Cyberpunk 2077: Phantom Liberty je nový začátek. CD Projekt se připravuje na druhý díl

20. 6. 2023 12:35 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Cyberpunk 2077 byl v době svého vydání zatěžkán velkým množstvím problémů, které slouží jako odstrašující příklad toho, jak by titul v době svého vydání vypadat neměl. Nicméně CD Projekt RED aktuálně chystá datadisk Phantom Liberty, který má pro hru značit pomyslný nový začátek.

Nejenže dorazí množství obsahu, které do hry přivane herce Idrise Elbu, novou čtvrť Dogtown a příběh o záchraně a ochraně prezidenta Nových spojených států amerických, ale také budou důsledně přetvořené jednotlivé prvky a mechanismy ze základu, které dorazí v rámci bezplatné aktualizace. Jmenovitě lze zmínit upravený strom schopností, vylepšení umělé inteligence, nový systém policie, případně souboje ve vozidlech.

Je toho mnoho, a jak aktuální šéf vývoje Phantom Liberty i dodatečných patchů Gabe Amatangelo zmiňuje pro web Bloomberg, v týmu nyní vládne „absolutní oddanost tomu, aby se daly všechny věci do pořádku“. V dosáhnutí tohoto vytyčeného cíle jim navíc má pomáhat i podpora vedení studia, které jim prý dává veškerý čas a zdroje, jaké k tomu potřebují.

Proto by vydání očekávaného rozšíření nemělo značit pouze novou kapitolu hry, ale také novou budoucnost pro samotný CD Projekt RED. Amatangelo totiž zároveň pracuje na tom, aby se v týmu povedlo vyřešit různé kulturní problémy, které vyplynuly z nucení vývojářů k dlouhým pracovním dobám a crunchi.

Amatangelo zmiňuje, že s vývojem Phantom Liberty se jim daří plnit různé nastavené zásady a sliby, které mají zabránit zmíněným problémům a vyhoření zaměstnanců. Studio třeba zavedlo speciální systém, který management upozorní na to, že daný člověk pracuje déle, než by bylo vhodné. Jinými slovy si sami zaměstnanci mohou požádat o pár hodin přesčasů, ale povolené jim to je pouze do určité míry.

Zlepšení měli webu Bloomberg potvrdit i různí zaměstnanci, kteří ale stále upozorňují na to, že rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je ve videoherním průmyslu přetrvávajícím a komplikovaným problémem.

Snad se jim vývojářům takto nastavená atmosféra povede převést i do vývoje plnohodnotného pokračování, kterému taktéž bude šéfovat Amatangelo. Projekt je zatím stále v plenkách a vystupuje pod krycím názvem Orion, nicméně už nyní na něm má pracovat velké množství lidí. Tvůrci tentokrát využijí služeb Unreal Enginu, aby se vyhnuli předchozím problémům se svým dvorním REDenginem.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty vyjde 26. září na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One. Ve stejný den má dorazit i zmíněná aktualizace.