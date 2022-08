Peter Moore podporoval konzolové války. Řevnivost podle něj vede k pokroku

2. 8. 2022 13:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

Internet je krásným místem, kde se lidé mohou scházet a hádat o sebemenší pitomosti, třeba o tom, na jaké krabici doma hrají videohry. Je úplně jedno, jestli doma máte PC, PlayStation, Xbox, Switch, nebo něco jiného, případně různé kombinace zmíněného, protože se v hlubinách sítě vždy najde dostatek idiotů, kteří mají něco jiného a trpí nutkavou potřebou 1) vás o tom informovat, 2) vás přesvědčit o své nadřazenosti.

Takzvané konzolové války tu byly už v dávných dobách zápolení Segy a Nintenda, můžete ostatně vzpomenout na legendární slogan „Sega does what Nintendon't“. A i když v dnešní době už vůči sobě firmy nevystupují zdaleka tak nepřátelsky a třeba takový Phil Spencer nevynechá jedinou příležitost, jak konkurenci zalichotit (naposledy třeba prohlášením, že se letos nejvíc těší na God of War: Ragnarok), ještě v předminulé generaci herní giganti pěkně přikládali pod kotel.

Rozpovídal se o tom veterán herního průmyslu Peter Moore, který zaujímal důležitou roli ve vedení herní divize Microsoftu během éry Xboxu 360. Moore v podcastu Front Office Sports prozradil, že řevnivost a soutěživost vůči konkurenci u týmů Microsoftu podporoval, ale ne proto, aby vytvářel příkopy. Šlo mu o to, aby se týmy snažily navzájem překonat, z čehož následně těžil celý herní průmysl.

Moore dodává, že kdyby se Microsoft na počátku éry Xboxu 360 nevzpamatoval z průšvihu jménem Red Ring of Death, tedy poruchy, která postihla více než čtvrtinu prodaných Xboxů, herní svět by významně zchudl, a to nejen finančně. Zdravá soutěživost a konkurence je podle něj základem pokroku. Do této škatulky ale samozřejmě nespadají internetové hádky.

Peter Moore opustil Microsoft v roce 2007, kariéra ho následně zavedla do vedení EA Games, fotbalového klubu Liverpool FC a v současné době figuruje ve společnosti Unity, která vyvíjí stejnojmenný engine. Proslul scénkami na konferencích E3, kde odhalil termíny vydání Halo 2 a následně GTA IV tetováním na vlastním těle.