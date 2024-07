Persona, ovšem v kulisách epického fantasy – Metaphor ukazuje střípky příběhu

9. 7. 2024 9:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Pomalu ale jistě převzala Persona jedno z žezel pro nejpopulárnější JRPG na západě, přičemž největší roli v tom hrála reedice Persony 4 Golden a pak samozřejmě prozatím poslední Persona 5. Nicméně její tvůrci z Atlusu se rozhodli, že tentokrát se vydají jiným směrem, a i když bude samotná hratelnost v mnohém Personě podobná, Metaphor: ReFantazio zamíří místo do současného Japonska a středních škol do zcela fiktivního fantasy království.

Zcela na rovinu, základní zápletka vás asi moc nenaláká, protože je tak nějak standardní, odpovídající tomu, co na první dobrou vytváří tucet jiných fantasy JRPG. Počítám, že stejně jako u mnoha jiných, síla příběhu bude spočívat spíše ve stylu vyprávění, jednotlivých postavách a dějových zvratech. Hlavní hrdina se vydává na cestu, na níž chce zachránit svého dávného kamaráda a zároveň i prince a dědice království. Ten přihlížel vraždě svého otce, což na něj jednak uvalilo kletbu, ale především uvrhlo do chaosu celé království.

To nese název Spojené království Euchronie a ve fantasy prostředí je jakýmsi odrazem skutečného, reálného světa. Už můžete tušit určitá spojení se sérií Persona, kde do světů, které reflektují ten skutečný, cestujete, ovšem zde v něm žijete. Propojení pak začnete nacházet víc a víc. Podobně jako v Personě, i tady se budete přes den věnovat pátrání a bojování a večer pak budete buď trénovat anebo – a to hlavně – utvářet pevnější pouta se svými parťáky a samozřejmě řídit svůj volný čas, stejně jako v Personě.

Souboje jsou samozřejmě tahové a asi vás ani nepřekvapí mnohé vizuální podobnosti s populární sérií. Ono se není čemu divit, protože vývoji šéfuje Hašino Kacura, který stojí i za Personou 3, Personou 4, Personou 5 anebo Shin Megami Tensei III: Nocturne. Na těch samých titulech s ním pracoval i designér postav a art director Soedžima Šigenori a pak autor naprosto úžasných hudebních doprovodů a celého konceptu audia Meguro Šódži. Prostě a jednoduše, to samé jádro týmu, které roky cizelovalo Personu, teď dělá na Metaphor: ReFantazio.

Sám jsem zvědavý, jak Atlusu vyjde odvážná sázka na novou značku v době, která přeje spíše pokračováním. Nicméně, na Metaphor se už teď těším, protože vykazuje všechny znaky hry, která by mne měla v rámci JRPG bavit. Hra vyjde 11. října na PC, PS4, PS55, Xbox One a Xbox Series X/S.