Path of Exile dostane příští týden nové rozšíření

12. 8. 2022 17:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vývojářské studio Grinding Gear Games oznamuje další z pravidelných rozšíření pro diablovku Path of Exile, tentokrát s podtitulem Lake of Kalandra. To by mělo hráčům hned od počátku poskytnout ochutnávku toho, co je čeká v rozsáhlém endgame po dokončení základní příběhové linie hry.

Lake of Kalandra dorazí 19. srpna na PC a bude k dispozici následujícího čtvrtroku. Konzolové verze jej dostanou o pět dní později, tedy 24. srpna. Aktualizace přinese nový režim, který poběží paralelně vedle příběhové linie. Bude vyprávět příběh jedné z vedlejších postav, eponymní Kalandry.

V Kalandra Challenge League navštívíte zrcadlící jezero, které jí dalo schopnost zdvojování. Budete tam skládat magické zrcadlivé tabulky a vytvářet tak upravené dungeony, ve kterých naleznete kusy hlavního příběhu a získáte přístup k modifikátorům, které byly až dosud dostupné pouze v endgame.

Srpnová expanze přinese také čtrnáct nových unikátních předmětů, čtyři gemy, změny ve vyvážení různých herních prvků a další novinky.

Path of Exile je momentálně dostupná na PC, MacOS a minulé generaci konzolí. Hra je v základu zdarma, peníze hráči mohou utrácet za kosmetické mikrotransakce.