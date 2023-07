Path of Exile 2 mělo být původně jen rozšíření. Beta začne příští rok

31. 7. 2023 11:40 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Prozatímním králem akčních RPG je momentálně bezesporu Diablo IV, ale to se vcelku snadno může příští rok změnit. Activision Blizzard totiž tak trochu zápolí s balancem a smysluplným dodatečným obsahem pro jinak vynikající hru. A na obzoru je další vyzyvatel v boji o korunu temného pána grindovacích akčňáren: Path of Exile 2. Po novozélandském Exileconu máme mnohem konkrétnější představu o tom, co pokračování po deseti letech přinese nového. Na trailer se můžete podívat výše.

Path of Exile 2 mělo být původně „jen“ rozšíření původní hry. Během vývoje se z něj ale Grinding Gear Games rozhodli udělat samostatný titul. S deset let starým originálem bude mít společný herní obchod, včetně zakoupených kosmetických předmětů. Postavy ale kvůli odlišným mechanismůs z jedné verze do druhé přenést nepůjde.

Hrát můžete za celkem dvanáct tříd. Původní šestici z prvního Path of Exile rozšíří čarodějka, mnich, lovkyně, žoldák, válečník a druid. Každé povolání se bude dále dělit na až tři povýšené třídy. S tím samozřejmě přibudou hromady nových schopností, včetně přeměn ve zvířata, a úplně nové zbraně, jako jsou kopí a kuše.

Když už jsem nakousl ty schopnosti, tak se Path of Exile 2 bude mnohem ještě více soustředit na dynamiku a volnost při vývoji vaší vysněné postavy. Systém schopností a jejich vylepšování projde dramatickou změnou a nebude se už tolik vázat na vybavení, ale spíš na drahokamy. Novinkou budou meta sockety, tedy drahokamy, do kterých můžete vsazovat jiné vzácné minerály s efekty a kouzly.

Path of Exile 2 nebude žádnou jednohubkou na dvě odpoledne. Příběh se v rámci šestice aktů odehrává dvacet let po prvním dílu. Váš build a schopnosti prověří přes sto bossů, každý s unikátními mechanismy. Ještě před ostrým vydáním bude probíhat intenzivní testování v rámci bety, aby si vývojářský tým byl jistý vybalancováním jednotlivých prvků a nemusel do hry radikálně zasahovat za provozu.

zdroj: Grinding Gear Games

„Beta test bude určitě trvat měsíce a bude během něj přístupná celá hra. Ne jen první akt nebo něco podobného. Komunita kolem akčních RPG je na změny balancu za pochodu hodně citlivá. Takže chceme mít jistotu, že nic nepoděláme,“ vysvětlil během Exileconu šéf vývoje Jonathan Rogers.

Podle těchto plánů bychom se plné verze Path of Exile 2 mohli dočkat na přelomu přespříštího roku. Start bety je momentálně plánovaný na 7. června 2024.