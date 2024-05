Path of Exile 2 dorazí na PS5 s gaučovou kooperací a podporou cross playe

31. 5. 2024 13:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Jedna z nejznámějších diablovek vůbec, Path of Exile, respektive její pokračování, dorazí na PlayStation 5. A to i s podporou kooperativního hraní na jedné konzoli, tedy tzv. gaučový co-op, který navíc umožní hrát jak v rámci jednoho účtu, tak i s použitím dvou samostatných účtů na jedné konzoli.

Path of Exile 2 bude na PS5 podporovat jak cross play, tak i cross progression, tudíž budete moct plynule přecházet mezi PC a PS5 verzí a o nic nepřijdete. Jinak jde o „staré“ dobré Path of Exile 2, tudíž se můžete těšit na dvanáct tříd postav, z nichž každá představuje kombinaci síly, obratnosti a inteligence. Hráči se mohou dále specializovat pomocí 36 tříd Ascendancy, které nabízejí rozsáhlé možnosti přizpůsobení.

Nový systém pro schopnosti zahrnuje 240 drahokamů dovedností a 200 podpůrných drahokamů, které hráčům umožňují vytvářet mocné kombinace dovedností. Systém nyní umožňuje šestici propojení každé dovednosti, což ve výsledku jen zvyšuje už tak solidní flexibilitu.

Path of Exile 2 obsahuje 700 základních typů vybavení, z nichž každý obsahuje unikátní předměty. Nové zbraně, jako jsou oštěpy, kuše a cepy, spolu s doplňkovými předměty, jako jsou zaměřovače a pasti se pak postarají o to, že budete mít zástupy nepřátel vždy čím rubat.

Tvůrci si v oznámení na PS Blogu trvají také na tom, že Path of Exile 2 zůstane free to play a v žádném případě nemá obsahovat jakékoliv prvky pay to win. Kdy přesně vyjde plná verze na PS5 zatím nevíme, ale předběžný přístup začne ještě letos, ostatně stejně jako na PC.