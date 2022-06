Oživení série Silent Hill potvrzuje režisér herní adaptace

14. 6. 2022 16:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

O tom, že by se značka Silent Hill mohla vrátit na naše obrazovky, se hovoří už dlouho, zatím bohužel bezvýsledně. Ani letošní falešná E3 nepřinesla žádné odhalení, a tak poslední hrou, která nese název kdysi slavného survival hororu, je otřený díl Book of Memories pro handheld PS Vita, který letos slaví desáté narozeniny.

O blamáži jménem Silent Hills už byly napsány stohy textu a zbyly nám z ní jen oči pro pláč a vzpomínky na demo P.T., osobně mě pak děsí spekulace o tom, že by se budoucnosti série měl ujmout polský Bloober Team. Něco se ale se značkou, k níž se vydavatelství Konami dlouhé roky chová vyloženě macešsky, zřejmě přeci jen děje. Hovoří o tom totiž člověk, který k ní má dost blízko.

Zatímco dosud jsme se o budoucnosti Silent Hillu dozvídali většinou ze zkazek insidera s přezdívkou Dusk Gollem, který se hororovému žánru dlouhodobě věnuje, aktuální informace pocházejí od režiséra filmové adaptace Christophera Ganse. Právě s ním udělal rozhovor francouzský web Jeuxactu, v němž Gans hovořil o plánované renesanci značky.

Internetové teorie jsou podle něj víceméně přesné a odpovídají globálním plánům Konami. Společnost byla údajně velmi zaujata úspěchem, který zaznamenaly remaky série Resident Evil, a zjevně si chce z nostalgického hororového koláče ukousnout svůj díl. Starší spekulace hovoří o tom, že se pracuje na remaku legendárního druhého dílu, dvou menších spin-offech a také plnohodnotném dalším pokračování hlavní série. Mimo to má Gans pracovat na filmovém projektu, který do oživení značky taktéž zapadne.

Konami nicméně zatím k budoucnosti značky mlčí a my můžeme jen doufat, že se víc dozvíme třeba na letošním Gamescomu. Ostatně právě na německé akci před osmi lety došlo k představení P.T. (a o dva roky později taky třeba Metal Gear Survive, ale to je úplně jiný příběh). Jen doufejme, že nový Silent Hil svou kvalitou bude konkurovat spíše remakům Resident Evilu a ne třeba polskému The Medium, na němž mimochodem pracoval dvorní hudební skladatel Akira Jamaoka.