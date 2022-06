Osudem zkoušený eFootball přece jenom dostane režim kariéry

1. 6. 2022 12:35 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Fotbalový simulátor eFootball od Konami, nástupce slavné série Pro Evolution Soccer, to vážně nemá jednoduché. Tak příšerně zmršený start hry si nepamatuju snad v žádném žánru, což je maličko problém, když vaší ambicí není nic menšího než narušení neuvěřitelné nadvlády, kterou si už řadu let užívá gigantická série FIFA.

V tuhle chvíli je eFootball údajně plnou hrou, kterou si můžete zahrát zdarma na konzolích i počítači, ale nevím, jestli se vám do toho bude chtít vzhledem ke skutečnosti, že hra pořád obsahuje jenom hrstku týmů a nedovoluje nic zajímavějšího než online zápasy spolu s rudimentárním žebříčkem. To by se ale snad mohlo v budoucnu změnit, protože v Konami konečně plánují přidat singleplayerovou kariéru.

Takzvaná Master League, mód, v němž si zvolíte fotbalový tým a pak ho coby manažer vedete k velikosti (a zápasy samozřejmě sami ručně ovládáte), by měla dorazit příští rok. Půjde o placené rozšíření, což dává smysl a vlastně to ve mně vzbuzuje určitou naději, že nepůjde jen o bezvýznamný přívěšek, ale skutečně propracovaný herní mód. Což je velmi pravděpodobně naivní pohled, protože v Konami dali jasně najevo, že jejich absolutní prioritou je online hraní a koneckonců ani kariéry posledních ročníků PES nebyly kdovíjaké.

Ve twitterovém vláknu se dozvíte i další plány, které bych skutečně neoznačoval jako kdovíjak ambiciózní. Během letoška by měla přibýt možnost založit vlastní lobby, objeví se „nějaké“ možnosti editace a v zimě budete moci hrát s uživateli napříč konzolemi a PC. Celkem by mě zajímala odpověď na otázku uživatele jménem Terrado Hawkotti, který na Twitter napsal: „Co jste posledních pár let dělali a pracují na hře jenom tři nebo čtyři lidé?“