Za týden vyjde plná verze prokletého eFootballu. Zajímá to ještě někoho?

7. 4. 2022 15:52 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Říct o startu eFootballu (neboli restartovaného Pro Evolution Soccer), že se tak úplně nepovedl, je asi jako tvrdit, že 1. FK Drnovice si v roce 2006 zažily maličko obtížnější sezónu. Byla to zkrátka katastrofa skoro nepopsatelných rozměrů – v Konami si dovolili vydat hru bez obsahu, se spoustou technických problémů a se silně nedotaženou hratelností přímo na trávníku, což je přitom zrovna ta jedna věc, ve které série PES vždycky excelovala.

Následovala zasloužená PR katastrofa. Ubohý eFootball se stal nejhůř hodnocenou hrou na Steamu a nikdo ho nehrál, a to navzdory skutečnosti, že si autoři na jeho vývoj vzali o celý rok navíc. Vidět to rozhodně nebylo – a jsem hodně zvědavý, co přesně zvládli vymyslet za posledních šest měsíců, protože se 14. dubna chystají vydat plnou verzi.

V novém prohlášení se tým nejdřív ze všeho kaje, jak to celé pokazil, a následně ujišťuje, že budoucnost už bude jenom růžovější. V chystaném updatu 1.0.0 se toho prý hodně změní, hlavně na hřišti – chování míče, možnosti v obraně, úspěšnost přihrávek, zkrátka se vývojáři zjevně podívali na zoubek těm nejpalčivějším problémům, na které si stěžovala komunita.

Faktem ale zůstává, že je to komunita roztříštěná a demoralizovaná – pro srovnání, poslední „normální“ ročník PES hraje na Steamu bezmála desetkrát tolik lidí jako úchvatnou free-to-play novinku, a to navzdory skutečnosti, že v roce 2020 šlo jen o sezónní update bez jakýchkoliv úprav hratelnosti.

A já se ani nedivím, že hráči na eFootball hromadně zanevřeli. I když teď nad hrou zdánlivě svítá optimistické slunce, spousta plánovaných prvků včetně slibované mobilní verze ještě není připravená, takže hráčům stejně nezbyde nic jiného než zkoušet nový, údajně vylepšený mód Dream Team (původně z nějakého naprosto nepochopitelného důvodu nazvaný „Creative Team“, jak kdybyste si měli hrát na herní vývojáře).

Zkrátka to vypadá, že chystaná „plná verze“ bude přibližně to, co jsme dostali už koncem minulého září, akorát snad opravené tak, aby to fungovalo. Tvůrci se samozřejmě dušují, že tím vývoj nekončí, že spousta dalších prvků přibyde postupem času, ale já se prostě nemůžu zbavit pocitu, že je to málo, že je to pozdě a že pokud si pro sebe nespokojené hráče nestačila ukrást FIFA, dost možná se to povede třeba chystanému UFL.

Inu, za týden uvidíme, jak se s verzí 1.0.0 v Konami vlastně poprali. Ale jestli si můžu dovolit takový menší profesionální odhad, eFootball je v situaci, ze které už se prostě nevyhrabe. Z čehož je mi jakožto člověku, který hratelnost PES historicky považuje za nadřazenou skoro jakémukoliv dílu série FIFA, velice smutno.