Ostrov plný kanibalů opouští early access. Sons of the Forest lákají na vydání

14. 2. 2024 13:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Z předběžného přístupu Sons of the Forest jsem byl loni z kraje roku velmi nadšený. Faktem ale je, že po absolvování v té době dostupného obsahu a několika aktualizací jsem hru odložil s vědomím, že se k ní vrátím v hotové verzi.

Tento čas skoro nadešel, protože update 1.0 vyjde už 22. února a vývojáři ze studia Endnight se při té příležitosti pochlubili novým trailerem, který ukazuje důležité prvky hratelnosti i dodaný obsah.

Pokud jste podobně jako já Sons of the Forest dlouho neviděli v akci, určitě vás potěší nová fauna v místních lesích, nová a pořádně hnusná mutantní monstra, možnost létat na rogalu a spousta dalších změn, které by ze hry mohly udělat ještě zajímavější survival. Plná verze vychází v době masivní popularity Palworldu a povedeného Enshrouded, takže bude potřebovat všechny triky v rukávu.

Pokračování survivalu The Forest z roku 2014 zvládlo prodat dva miliony kusů za jediný den a v jeden moment jej na Steamu hrálo až 400 tisíc hráčů. Kromě poutavého zasazení a tísnivé atmosféry ne úplně opuštěného ostrova se pyšní také krásně zpracovanou přírodou, střídáním ročních období a skvěle fungujícím systémem stavby a craftingu.