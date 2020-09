Origin už není Origin. Přivítejte EA Desktop App

15. 9. 2020 11:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Možná jste si všimli, že se vydavatelství Electronic Arts v posledních měsících chová „divně“. Došlo u něj k přejmenování předplatného EA Access na EA Play, jak se dříve jmenovala konference běžící vedle E3. Ta se nyní jmenuje EA Play Live (aby v tom nebyl zmatek) a tím změny brandingu nekončí. Rozlučte se s klientem Origin a začněte si zvykat na EA Desktop App s přepracovaným uživatelským prostředím.

„[Nový klient] má být hladším, rychlejším a sociálnějším zážitkem pro naše hráče. Stane se pro ně tím nejlepším místem pro setkání s lidmi, se kterými chtějí hrát to, co chtějí hrát,“ řekl první viceprezident EA Mike Blank v rozhovoru pro Games Industry. Navigace klientem by si měla vyžádat méně klikání, změnou projde způsob přihlašování, registrace, procházení knihovny i patchování her a updatování klienta.

Změna jména a updatovaný klient tu ale nejsou hlavním tématem. Tím je totiž směřování celého EA, které mají nová jména pouze podtrhnout. Náznaky jsou patrné už dlouho, od konce loňského roku se například na Steamu po dlouhé době začaly objevovat hry od EA, a to jak úplné novinky, tak starší, osvědčené klasiky.

EA si těmito kroky připravovalo půdu pro spuštění předplatného EA Play na Steamu. Jen pár dní po jeho spuštění jsme se dozvěděli, že EA Play bude od konce roku nedílnou součástí předplatného Xbox Game Pass bez navyšování ceny předplatného.

Plán EA je tedy velice podobný plánu Microsoftu – nabízet hry, kde se jen dá. Mike Blank to nazývá demokratizací her, když chce hráčům poskytnout hry od EA na co nejvíce platformách. Rozhodně se nebrání vstupu EA Play na Switch, pokud se někdy taková příležitost naskytne.

Budoucnost služby vidí jednak v cloud gamingu, díky kterému se hry mohou rozšířit na opravdu obrovské množství zařízení, a jednak v cross-platformním hraní, které zase zamezuje tříštění komunity. K tomu ještě dodává:

„Budoucnost tu vidím podobnou tradičnímu zábavnímu segmentu, kde budu mít jeden účet a s ním přístup k předplatnému z jakékoliv platformy, na které budu chtít hrát. Ale tyhle věci se nestanou přes noc. Z pohledu technologie jde o náročný vývoj a propojení rozličných platforem je také výzva. Ale děje se to… Tento propojený herní svět je každým dnem ještě propojenější. A myslím si, že to je pro hráče jedině dobře.“