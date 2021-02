Oproti původnímu plánu bude v Magic: Legends komplexní systém vybavení

18. 2. 2021 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Cryptic se ve svém akčním RPG Magic: Legends původně chtělo vyhnout tradičnímu systému vybavení a lootu, ale z testování s fanoušky vyšlo najevo, že to bez něj jednoduše nepůjde. Takže se i v této hře můžete vedle originálních systémů s kouzly a artefakty těšit na vesměs tradiční systém „equipmentů“, který ale na první dobrou působí, jako by byl součástí hry odjakživa.

Z poražených nepřátel budou padat jednotlivé části výbavy, kterými pokryjete svou hlavu, ruce, tělo, nohy, a nebudou chybět ani prstýnky a náhrdelníky. Každé takové vybavení bude řádně graficky zohledněno na vašem sférochodci a budete ho moct dále upravovat u ševce.

Každý kus oblečení má svou pevně danou schopnost, která ovlivňuje například množství vámi udělovaného zranění, či naopak vaši obranyschopnost proti různým barvám magie, nebo začnete z nepřátel vysávat život, a sobě ho tak doplňovat. K tomu má každé vybavení ještě další dvě podobné vlastnosti, které se ale dají měnit.

zdroj: Cryptic Studios

Když najdete stejný druh vybavení, může mít jiné takzvané adaptivní vlastnosti, které mezi sebou můžete volně vyměňovat. Stejný kus vybavení vám zároveň může poskytnout správné materiály pro vylepšení vaší stávající výzbroje. Anebo ho můžete jednoduše prodat, ale výhodou stejných kusů vybavení je právě jejich vzájemná upravitelnost a možnost zničit je pro materiály.

Equipmenty znějí jako pěkně robustní systém, nic, co by bylo přidané na poslední chvíli. Je dobré vědět, že se tvůrci nebrání podnětům hráčů a spolu s nimi hru patřičně vylepšují, i když to neodpovídá jejich původnímu záměru.

Magic: Legends je právě teď v uzavřené alfě, a pokud jste do ní nedostali pozvánku, nezoufejte. 23. března startuje otevřená beta, které se může zúčastnit kdokoliv. Plná hra by měla vyjít letos na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One.