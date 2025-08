Opravdový body horor. System Shock 2 inspirovaly i záběry z kolonoskopie

5. 8. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Některé momenty herního vývoje zůstávají v zákulisí navždy. Jiné se stanou legendami. A pak je tu příběh o tom, jak se do kultovního System Shocku 2 dostaly textury přímo z lidského střeva. V podcastu Deep Dive od Nightdive Studios se o něj podělil výtvarník a veterán herního průmyslu Nate Wells, který ve studiu Looking Glass v 90. letech spolupracoval na této dnes už ikonické sci-fi „vtahovce“.

„Tohle je vtipný moment, nevím, jestli jsem na něj úplně nejpyšnější,“ odpověděl Wells na otázku ohledně inspirace, z nichž vycházel při tvorbě konstrukcí mimozemské rasy. V závěru hry se totiž sterilní koridory kosmické lodi Rickenbacker promění v groteskní prostředí s organickými prvky, kde procházíte slizovitými chodbami a narážíte na obří červy, maso a nervy prorůstající každým koutem. A právě tady přišly dveře, které Wells s nadsázkou označuje jako „svěračové“.

„Dělal jsem na jejich návrhu a hledal jsem nějaké nechutné obrázky, třeba z endoskopií,“ popisuje. „A náš producent Josh Randall ke mně přišel s tím, že má video ze své kolonoskopie.“ Vývojáři se v 90. letech s ničím nepárali – Randall poskytl kolegovi několik záběrů ze svého vyšetření tlustého střeva a Wells z jednoho z nich vytvořil základní texturu pro organické dveře, které se ve hře skutečně otevírají ve stylu konečníku.

„Vyfotil jsem si jedno místo z jeho střeva, přenesl to do Photoshopu, vyrovnal a použil jako základ. Když se dneska podíváš na ty dveře, díváš se na Joshovo tlusté střevo: Zvukový génius Josh Randall a jeho střevo,“ uzavírá s úsměvem.

Historka kolovala mezi fanoušky už léta, ale až teď jsme se jí dočkali přímo z úst původního autora a na záznam. A přestože by se mohla zdát mírně nechutná nebo snad i šílená, výsledek dokonale sedí do podivného světa, který The Many ztělesňují. Ve své době šlo o naprosto originální nápad a ukázku syrové kreativity, jaká dnes už ve velkých studiích málokdy dostane prostor.

V nedávno vydané remasterované verzi od Nightdive Studios byly sice původní textury kompletně přepracovány, a tedy i zbaveny Randallovy střevní autenticity, ale grafické prvky přesto zůstaly věrné duchu originálu. Svěračové dveře podle fanoušků získaly ještě rozšklebenější tvar než dřív, což může být stejně odpudivé jako fascinující. Kdo ví, třeba někde hluboko v archivu stále existuje soubor s označením colon_texture_final.psd.

System Shock 2 tak zůstává nejen jednou z nejvlivnějších her svého žánru, ale i ukázkou toho, kam až může zajít vývojářská kreativita. Někdy totiž potřebujete nejen talent a vizi, ale taky trochu odvahy. Nebo třeba záběry z nepříjemného vyšetření.